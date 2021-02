Mennica Gdańska stworzyła monetę-figurkę z Wiedźminem. To część serii!

Stworzona moneta, której zdjęcia możecie oglądać w naszej galerii, jest pierwszą srebrną figurką z uniwersum Wiedźmina. Poza Geralta została wykuta w srebrze z zachowaniem wszelkich detali. Słynne miecze Wiedźmina zostały wyeksponowane, a dodatkowo miecz w ręku Geralta ozdobiono pismem runicznym. Nie zabrakło też amuletu Białego Wilka, który dumnie spoczywa na szyi Wiedźmina.

Wymiary monety-figurki to: szerokość figurki to 45mm, długość 48 mm, a wysokość 80 mm. Każda moneta posiada numerowany rant.

Co ciekawe, w serii znajdzie się 12 figurek. Będą one wydawane co roku.

Plan emisyjny:

1. Geralt z Rivii, Biały Wilk (2021)

2. Ostatnie Życzenie (2022)

3. Miecz Przeznaczenia (2023)

4. Yennefer, Czarodziejka z Vengerbergu (2024)

5. Krew Elfów (2025)

6. Czas pogardy (2026)

7. Jaskier, Trubadur (2027)

8. Chrzest Ognia (2028)

9. Wieża Jaskółki (2029)

10. Ciri, Dziecko Niespodzianka (2030)

11. Pani Jeziora (2031)

12. Sezon burz (2032)

