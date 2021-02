Spore problemy uczestników „Milionerów”. Te trzy pytania sprawiły trudności

Wojciech Chochołowicz z Krakowa, który z wykształcenia jest biologiem, aby grać dalej, musiał odpowiedzieć m.in. na warte 2 tys. złotych pytanie dotyczące rodzajów sukien ślubnych.

„Milionerzy”. Czym jest suknia empirowa?

Która z sukien ślubnych nie podkreśla talii?

A) empirowa

B) princessa

C) syrena

D) cygaro

Uczestnik skorzystał z koła ratunkowego „pół na pół”. Komputer odrzucił odpowiedzi B oraz D. Poprawna odpowiedź na to pytanie to A - suknia empirowa jest uszyta w taki sposób, aby maskować szeroką talię. Wojciech Chochołowicz wybrał poprawną odpowiedź i tym samym na jego konto trafiło 2 tys. złotych. Spore problemy pojawiły się też przy pytaniu wartym 10 tys. złotych.

„Milionerzy”. Czym są patrochy?

Patrochy to:

A) smaczne dróbka

B) niejadalne wnętrzności

C) mikroprzynęty na ryby

D) drobne śmiecie

Uczestnik powiedział na wizji, że „w jego domu określenia »patrochy« używano w kontekście drobnych śmieci”. Poprawna odpowiedź na to pytanie to jednak B - niejadalne wnętrzności. Tym samym uczestnik programu zakończył grę z wygraną w wysokości 1000 złotych.

Kolejna zawodniczka również miała problemy z odpowiedzią na pytania zadane przez Huberta Urbańskiego.

„Milionerzy”. Pytanie o kołysankę dla dzieci

W kołysance „Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia..”.

A) to córeczka jest tatusia

B) jej mamusią jest Danusia

C) tańcowała dokolusia

D) śpi cichutko niczym trusia

Uczestniczka postawiła na odpowiedź D, która nie była poprawna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to C - tańcowała dokolusia.

