Fantastyczne wieści dla fanów „Szkoły dla elity” przed premierą czwartego sezonu!

Serial, którego twórcami są Carlos Montero i Dario Madrona, jest jednym z najbardziej popularnych hiszpańskich produkcji Netfliksa. Według Deadline, w ubiegłym roku „Szkołę dla elity” oglądano w 20 mln gospodarstw domowych. Seria opowiada o nastolatkach i intrygach w Las Encinas, ekskluzywnej szkole w Hiszpanii.

„Szkoła dla elity” - piąty sezon

Jeszcze przed premierą czwartego sezonu Netflix potwierdził, że powstanie także piąty sezon produkcji.

Na razie nie wiadomo, kiedy kolejne odcinki serialu będą dostępne na platformie, nie zdradzono także treści fabuły. Netflix zdradził jedynie, że do obsady dołączą argentyńska aktorka Valentina Zenere znana m.in. z „Soy Luna”, a także pochodzący z Brazylii Andre Lamoglia, którego widzowie mogą kojarzyć z disneyowskiej serii „Juacas”.

„Szkoła dla elity” - obsada, kiedy czwarty sezon?



Niestety, Netflix nie ujawnił na razie daty premiery nowych odcinków przygód uczniów Las Encinas. Wiadomo jedynie, że w 4. sezonie „Szkoły dla elity” nie zagrają: Álvaro Rico (Polo), Mina El Hammani (Nadia), Ester Exposito (Carla), Danna Paola (Lu) i Jorge Lopez (Valerio).

W rozmowie z hiszpańskim magazynem „Hola” Omar Ayuso i Itzan Escamilla poinformowali, że w grudniu zakończą na stałe prace na planie „Szkoły dla elity” . 4. sezon będzie zatem ostatnim dla serialowych Omara i Samuela. – To, jak chęć rzucenia nałogu, za którym jesteśmy pewni, że będziemy tęsknili. To jak chodzenie do szkoły: codziennie budujemy tam relacje i później tęsknimy za tym, nawet jeżeli chcemy pójść dalej – powiedział Escamilla. – Kiedy zaczęliśmy, byliśmy dziećmi. Kończymy nieco starsi – dodał Ayuso.

