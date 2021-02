Emma Watson rezygnuje z aktorstwa? Jest komentarz jej przedstawiciela

– Konta Emmy w mediach społecznościowych są uśpione, ale jej kariera nie jest – powiedział w rozmowie z Entertainment Weekly menedżer aktorki.

Portal Daily Mail podał wcześniej, że w rozmowie z agentem Emmy Watson dowiedzieli się, że ma ona „zawiesić” swoją karierę, a dziennikarze przekazali to pisząc w nagłówkach, że „rezygnuje z aktorstwa”.

Fani Emmy Watson po informacji od jej przedstawiciela, dementujących plotki, zaczęli niemal świętować na Twitterze. „Rano miałam atak paniki. Dzięki Bogu, że królowa wciąż jest w branży” – napisał jeden z komentujących. „Może Emma po prostu czeka na odpowiednią rolę. Nie chce teraz w niczym grać. Ma szczęście, że prawdopodobnie nie musi brać udziału we wszystkich możliwych przesłuchaniach i może wybierać” – dodał inny.

Emma Watson

Emma Watson urodziła się w Paryżu 15 kwietnia 1990 roku. Jej pierwszą rolą, która od razu przyniosła aktorce ogromny sukces, była oczywiście kreacja Hermiony Granger w filmie „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” z 2001 roku. Do 2011 roku Watson zagrała we wszystkich ośmiu filmach z tej serii. W tym czasie oprócz ogromnej ilości nagród, zgarnęła też ponad 10 mln funtów.

Rodzice Watson są prawnikami, a ona urodziła się w Paryżu, gdzie mieszkała do 5. roku życia z babcią, aż do rozwodu jej rodziców. Później, razem ze swoją mamą, i bratem wyjechała do Oxfordshire. Watson od dziecka uczyła się w renomowanej The Dragon School. Studiowała także śpiew, taniec i aktorstwo w Stagecoach Theatre Arts. W 2009 roku rozpoczęła studia na uniwersytecie Brown. W tym samym roku została też twarzą brytyjskiej marki odzieżowej Burberry.

