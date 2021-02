Nie tylko „Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera”. Co nowego na HBO GO w marcu?

Co nowego na HBO GO?

Wśród nowości będzie m.in. produkcja Max Original „Pokolenie”, stworzony przez nastoletnią Zeldę Barnz, która opowie o grupie młodych ludzi szukających swojego miejsca w życiu, eksplorujących własną tożsamość i seksualność. Do serwisu z nowym sezonem wrócą brytyjscy „Rodzice”. Swoją premierę będzie miał również nowy sezon serialu z Kevinem Baconem w jednej z głównych ról, czyli „Miasto na wzgórzu”. Do serwisu wróci z kolejnym sezonem także serial „Mayans M.C”..

„Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera”

Miłośników kina superbohaterskiego czeka w marcu ogólnoświatowa premiera „Ligii Sprawiedliwości Zacka Snydera” – wyczekiwanego przez fanów filmu cenionego reżysera. W produkcji Bruce Wayne, chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince, by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. W filmie wystąpiła plejada gwiazd kina, w tym Jason Momoa, Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck, Ezra Miller czy Amy Adams. Innym nowym tytułem, w którym także zobaczymy Bena Afflecka jest Droga powrotna. Aktor wciela się w nim w rolę zmagającego się losem i nałogiem byłego sportowca, który dostaje od losu drugą szansę.

Kultowe trylogie

Nie zabraknie także produkcji, które będą gratką dla miłośników klasyki kina. Do biblioteki HBO GO zostanie dodana trylogia filmów na postawie kultowej powieści J.R.R. Tolkiena Władca Pierścieni. Kolejną trylogią, która w marcu pojawi się w serwisie będzie Ojciec chrzestny. Kultowa seria filmów Francisa Forda Coppoli, do której scenariusz współtworzył Mario Puzo. W filmach zobaczymy m.in. Marlona Brando, Ala Pacino, Roberta Duvala czy Roberta De Niro.

Dokumenty

Na amatorów kina dokumentalnego czeka prawdziwa uczta filmowa. Lista dokumentów dostępnych w HBO GO powiększy się o kilkanaście ciekawych pozycji. Jedną z nich będzie „Margaret Atwood. Słowo to siła” – dokument przedstawiający portret niezwykłej kobiety i pisarki, która jest autorką powieści „Opowieść podręcznej”.

Nie zabraknie też europejskiego punktu widzenia, dzięki produkcjom HBO Europe. Znajdą się wśród nich najnowsze dokumenty – węgierski film „Dwie matki”, przedstawiający historię Virág, byłej posłanki, oraz jej partnerki Nóry, które postanawiają adoptować dziecko. Kobiety decydują się na ten krok, mając świadomość, jak trudno jest na Węgrzech parom jednopłciowym powiększyć rodzinę. Drugą nowością będzie bułgarski film dokumentalny „Ciche dziedzictwo”, który opowie o sile rodziny, dojrzewaniu i braniu na siebie dużej odpowiedzialności w imię miłości i przyjaźni między matką a córką.

Co na HBO GO w marcu? Pełna lista

„Pokolenie”



Serial Max Original opowiadający o grupie młodych ludzi, którzy szukając swojego miejsca w życiu, eksplorują własną tożsamość i seksualność.

Premiera: 11 marca, odc. 1-3; następnie po 2 odcinki co tydzień.



„Miasto na wzgórzu”, sezon 2



Drugi sezon serialu przedstawiającego historię sojuszu między idealistycznym prokuratorem a skorumpowanym agentem FBI, który zmienił oblicze Bostonu. Kevin Bacon w jednej z głównych ról.

Premiera: 29 marca.



„Rodzice”, sezon 2



Drugi sezon brytyjskiego serialu komediowego przedstawiającego perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Martin Freeman oraz Daisy Haggard w rolach głównych.

Premiera: 23 marca, odc. 1-2.



„Mayans MC”, sezon 3



Trzeci sezon produkcji będącej kontynuacją nagradzanego serialu Synowie Anarchii o członku gangu motocyklowego Mayans M.C., Ezekielu „EZ” Reyesie.

Premiera: 17 marca, odc. 1-2.



„Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera”



Wyczekiwany przez fanów film Zacka Snydera; Bruce Wayne, chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince, by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem.

Premiera 18 marca (w polskiej wersji językowej dostępna będzie zarówno wersja z dubbingiem jak i lektorem).



„Droga powrotna”



Ben Affleck jako zmagający się losem i nałogiem były sportowiec, który dostaje od losu drugą szansę.

Premiera: 27 marca.



„Ojciec Chrzestny” – trylogia



Kultowa trylogia filmów Francisa Forda Coppoli, w której zobaczymy m.in. Marlona Brando, Ala Pacino, Roberta Duvala czy Roberta De Niro; scenariusz do wszystkich trzech części współtworzył Mario Puzo, autor bestsellerowego pierwowzoru o tym samym tytule.

Premiera: 1 marca.



„Hobbit” – trylogia



Widowiskowa trylogia filmowa w reżyserii Petera Jacksona, oparta na powieści J.R.R. Tolkiena pt. Hobbit, czyli tam i z powrotem; Martin Freeman w roli Bilbo Bagginsa, Ian McKellen jako Gandalf i Benedict Cumberbatch jako Smaug.

Premiera 1 marca.



„Władca Pierścieni” – trylogia



Wyróżniona łącznie 17 Oscarami i aż 30 nominacjami do tej nagrody trylogia filmów na postawie kultowej powieści J.R.R. Tolkiena.

Premiera: 1 marca.



„Margaret Atwood. Słowo to siła”



Sukces telewizyjnej adaptacji jej powieści Opowieść podręcznej sprawił, że Margaret Atwood stała się powszechnie znana. Dokument przedstawia portret tej niezwykłej kobiety i pisarki.

Premiera: 1 marca. Czytaj też:

Żywi biorą wszystko. Jest zwiastun filmu „Armia umarłych” Zacka Snydera dla Netfliksa