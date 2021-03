Złote Globy 2021 – lista zwycięzców. „The Crown” obsypany nagrodami, Chloe Zhao z historyczną wygraną

Netflix otrzymał ponadto dwa Złote Globy za „Gambit królowej” dla: najlepszego serialu limitowanego, najlepszej aktorki w serialu (Anya Taylor-Joy). W kategoriach najlepszy film komediowy, reżyseria i najlepszy aktor w komedii wyróżniony został Sacha Baron Cohen i „Kolejny film o Boracie” platformy Amazon. Pośmiertnie nagrodzony Złotym Globem został Chadwick Boseman za drugoplanową rolę w „Ma Rainey: Matka bluesa”.

Nie było zaskoczenia jeżeli chodzi o najlepszy film fabularny. Wygrał wyróżniany już podczas innych imprez „Nomadland”, którego reżyserem i producentem jest Chloe Zhao. To historyczny moment, ponieważ to dopiero druga kobieta i pierwsza niebiała kobieta, która otrzymała nagrodę w tej kategorii. Daniel Kaluuya, John Boyega, Jodie Foster, Rosamund Pike, Jason Sudeikis i Mark Ruffalo również zabrali do domu trofea aktorskie.

Złote Globy 2021 – lista nagrodzonych

Film dramatyczny



„Nomadland”



Film komediowy lub musical



„Kolejny film o Boracie”



Reżyseria



„Kolejny film o Boracie”



Scenariusz



Aaron Sorkin – „Proces siódemki z Chicago”



Film nieanglojęzyczny



„Minari”



Film animowany



„Co w duszy gra”



Aktorka w filmie dramatycznym



Andra Day – „The United States vs. Billie Holiday”



Aktor w filmie dramatycznym



Chadwick Boseman – „Ma Rainey: Matka bluesa”



Aktorka w komedii lub musicalu



Rosamund Pike – „O wszystko zadbam”



Aktor w komedii lub musicalu



Sacha Baron Cohen – „Kolejny film o Boracie”



Aktorka drugoplanowa



Jodie Foster – „Mauretańczyk”



Aktor drugoplanowy



Daniel Kaluuya – „Judas and the Black Messiah”



Muzyka



Trent Reznor, Atticus Ross, John Batiste – „Co w duszy gra”



Piosenka



Io Si (Seen) – „Życie przed sobą”



Serial dramatyczny



„The Crown”



Serial komediowy



„Schitt's Creek”



Aktorka w serialu dramatycznym



Emma Corrin – „The Crown”



Aktor w serialu dramatycznym



Josh OConnor – „The Crown”



Aktorka w serialu komediowym lub musicalu



Catherine O'Hara – „Schitts Creek”



Aktor w serialu komediowym lub musicalu



Jason Sudeikis – „Ted Lasso”



Film telewizyjny lub serial limitowany



„Gambit królowej”



Aktorka w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym



Anya Taylor-Joy – „Gambit królowej”



Aktor w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym



Mark Ruffalo – „To wiem na pewno”



Aktorka drugoplanowa w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym



Gillian Anderson – „The Crown”



Aktor drugoplanowy w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym

John Boyega – „Mały topór”

Złoty Glob

Złoty Glob to statuetka przyznawana corocznie przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej w dziedzinie filmu i telewizji. Od 1961 roku uroczystość przyznania tych nagród odbywa się w Beverly Hilton Hotel w Beverly Hills. Ceremonia jest transmitowana do ponad 150 krajów na całym świecie.

