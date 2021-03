Chadwick Boseman pośmiertnie nagrodzony Złotym Globem. Wzruszające słowa wdowy po aktorze

Chadwick Boseman zmarł w 18 sierpnia 2020 roku w wieku 43 lat. Aktor znany z filmów takich jak „Czarna pantera”, „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów”, „Avengers”, „21 mostów” czy „Marshall”, przegrał walkę z rakiem okrężnicy.

– Podziękowałby Bogu. Podziękowałby swoim rodzicom. Podziękowałby swoim przodkom za ich przewodnictwo i poświęcenie. Powiedziałby coś pięknego, coś inspirującego, co wzmocniłoby ten cichy głos wewnątrz każdego nas, który mówi: "Możesz", który każe iść dalej, który wzywa cię do wypełnienia twojego przeznaczenia – mówiła żona Bosemana, odbierając nagrodę.

Taylor Simone Ledward podziękowała także współpracownikom Bosemana, Netfliksowi, HFPA, Denzelowi Washingtonowi i Violi Davis. – Nie mam jego słów, ale musimy poświęcić wszystkie chwile na to, aby uczcić tych, których kochamy, więc dziękuje HFPA, że mogłam to zrobić. I kochanie, spraw, żeby one wciąż się pojawiały. Dziękuje – powiedziała, zwracając się do zmarłego męża.

Chadwick Boseman urodził się 29 listopada 1977 roku w Anderson. W 2000 roku ukończył reżyserię na Howard University w Waszyngtonie, następnie kształcił się w British American Drama Academy. Zadebiutował w serialu „Brygada ratunkowa” w 2003 roku. Pisał również scenariusze do spektakli teatralnych. W 2008 roku zobaczyliśmy go w „Lincoln Heights”, a w tym samym roku zagrał także w swoim pierwszym filmie „The Express”. W 2010 roku wcielił się w jedną z głównych ról w produkcji NBC „Persons Unknown”. Jego pierwszą główną rolę filmową przyniósł obraz „42 – Prawdziwa historia amerykańskiej legendy”, w którym, u boku Harrisona Forda, zagrał Jackiego Robinsona, pierwszego czarnego baseballistę. Rok później pojawił się w „Ostatnim gwizdku” z Kevinem Costnerem. W 2014 roku wcielił się także w Jamesa Browna w biograficznym obrazie „Get on Up”. W 2014 roku Marvel Studios zaproponowało mu kontrakt na pięć filmów, w których zagrać miał rolę Czarnej Pantery. Po raz pierwszy zagrał tę postać w „Kapitanie Ameryka: Wojnie bohaterów” w 2016 roku. Potem pojawił się w „Czarnej Panterze” i „Avengers: Wojna bez granic”.

