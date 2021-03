Gwiazdy na gali rozdania Złotych Globów 2021. Kto wyglądał najlepiej?

W niedzielę wielkim wygranym okazał się serial „The Crown”, który nie tylko zgarnął tytuł najlepszej produkcji dramatycznej, ale też przyniósł nagrodę Emmie Corrin, Joshowi O'Connorowi i Gillian Anderson. Netflix otrzymał ponadto dwa Złote Globy za „Gambit królowej” dla: najlepszego serialu limitowanego, najlepszej aktorki w serialu (Anya Taylor-Joy). W kategoriach najlepszy film komediowy, reżyseria i najlepszy aktor w komedii wyróżniony został Sacha Baron Cohen i „Kolejny film o Boracie” platformy Amazon. Pośmiertnie nagrodzony Złotym Globem został Chadwick Boseman za drugoplanową rolę w „Ma Rainey: Matka bluesa”.

Nie było zaskoczenia jeżeli chodzi o najlepszy film fabularny. Wygrał wyróżniany już podczas innych imprez „Nomadland”, którego reżyserem i producentem jest Chloe Zhao. To historyczny moment, ponieważ to dopiero druga kobieta i pierwsza niebiała kobieta, która otrzymała nagrodę w tej kategorii. Daniel Kaluuya, John Boyega, Jodie Foster, Rosamund Pike, Jason Sudeikis i Mark Ruffalo również zabrali do domu trofea aktorskie.

Z okazji wydarzenia na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Margot Robbie, Sofia Carson, Jane Fonda, Jamie Lee Curtis, Cynthia Erivo, Salma Hayek, Laura Dern czy Kevin Bacon. Zobaczcie ich stylizacje w naszej galerii.

Czytaj też:

Jane Fonda z nagrodą im. Cecila B. de Mille'a. Mocne przemówienie aktorki