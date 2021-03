„Nomadland” w drodze po Oscara. Film o wędrowcach oczarował kolejne grono krytyków

„Nomadland” już wcześniej otrzymał wiele nagród. Chloe Zhao zdobyła nagrodę publiczności na Międzynarodowym Festiwalu w Toronto i Złotego Lwa na Festiwalu Filmowym w Wenecji – to pierwszy raz w historii, gdy jeden obraz został wyróżniony tymi dwoma najważniejszymi statuetkami. Zdobycie przez Zhao Złotego Lwa, uczyniło z niej także pierwsza kobietę, która odebrała tę nagrodę od czasu, gdy Sofia Coppola wygrała za film „Somewhere. Między miejscami” (2010). Wzmacniając swoje szanse na Oscara obraz dostał także nagrodę dla najlepszego reżysera i za najlepsze zdjęcia na gali Boston Society of Film Critics Awards. Teraz do tej puli dołączyły dwa Złote Globy.

Chloe Zhao: Twój ból jest moim bólem

Zhao odbierając statuetkę za najlepszą reżyserię nie mogła ukryć wzruszenia i zdziwienia. Na początku podziękowała Jessice Bruder, która napisała książkę „Nomadland” , znajdującą się na półkach księgarni od 2017 roku. – Dla mnie „Nomadland” to pielgrzymka przez smutek do uzdrowienia. Więc dla każdego, kto przeszedł tę trudną i piękną podróż w pewnym momencie swojego życia, ten film jest dla ciebie. Nie żegnamy się. Mówimy: „Do zobaczenia w drodze” – podkreśliła.

Dalej reżyserka podziękowała też nomadom za podzielenie się z nią i ekipą swoimi historiami. – Współczucie to łamanie barier pomiędzy nami – tworzenie więzi między naszymi sercami. Twój ból jest moim bólem. Jest pomieszany i podzielony między nas. Dlatego zakochałam się w robieniu filmów i opowiadaniu historii – zaznaczyła.

O czym jest film „Nomadland” ?

Film opowiada o Fern (Frances McDormand), kobiecie bezdomnej, która podróżuje po zachodzie Stanów Zjednoczonych furgonetką w poszukiwaniu pracy. Fern straciła wszystko, co miała podczas Wielkiej Recesji i szuka mądrości życiowych i gościnności u prawdziwych nomadów w USA.

