Co nowego od dziś na Netfliksie? Te seriale i filmy warto obejrzeć

Oprócz zupełnie świeżych produkcji, na platformie będziemy mogli zobaczyć wiele klasyków, które znajdą w marcu swoje miejsce na Netfliksie. Obejrzymy takie hity jak „Skazani na Shawshank”, „Jeździec bez głowy”, „Ostrza chwały” czy „Lepiej późno niż później”. Zobaczcie, jakie jeszcze propozycje ma dla nas Netflix.

„Biggie: I Got a Story to Tell” – 1 marca



Niezwykłe zdjęcia, wnikliwe wywiady - ten dokument opowiada o życiu rapera znanego jako Notorious B.I.G. i jego drodze od przestępstwa do tytułu króla rapu.



„Nowy wspaniały świat” – 1 marca



Pragnąc zbadać granice w pełni zorganizowanego społeczeństwa, dwójka obywateli Nowego Londynu staje się częścią brutalnej rebelii.



„Lego Marvel Spider-Man: Wkręcony w Venoma” – 1 marca



„Lepiej późno niż później” – 1 marca



Harry spotyka się tylko z dużo młodszymi kobietami do czasu, aż poznaje Erikę, matkę jednej z nich.



„Paranormal Activity: Naznaczeni” – 1 marca



Rodzina i przyjaciele próbują uratować Jessego przed tajemniczymi siłami, które go nawiedzają.



„Dziewczyny nad wyraz” – 1 marca



Jane, Kat i Sutton pracują w redakcji globalnego magazynu kobiecego „Scarlet”, którego redaktorką naczelną jest Jacqueline Carlyle – postać inspirowana redaktor naczelną Cosmopolitana, Joanną Coles. Każdy odcinek to mieszanka powiązanych ze sobą historii z życia zawodowego i prywatnego bohaterek, które poza redakcyjnymi obowiązkami łączy przede wszystkim szczera, zażyła przyjaźń.



„Dolina Bogów” – 1 marca



W tytułowej Dolinie Bogów krzyżują się trzy wątki narracyjne, które prowokują widza do własnych interpretacji. Pierwszy to archaiczna legenda Indian Navajo o bogach zamkniętych w skałach doliny Valley of the Gods pełna bogatej symboliki i archetypów. Drugi to historia najbogatszego człowieka globu, tajemniczego Wesa Taurosa (John Malkovich), który dotknięty osobistą tragedią, ukrywa się przed światem. Trzeci wątek jest historią narratora, Johna Ecasa (Josh Hartnett), pisarza, który zmaga się z traumatycznym rozstaniem z żoną i twórczym kryzysem. W tym czasie firma Taurosa eksploatująca rudę uranu przejmuje Dolinę Bogów, gdzie planuje drążyć tunele w świętej ziemi. Spokój przodków Navajo zostaje zburzony a skały rodzą mściciela.



„Szaleńczy wyścig Johna DeLoreana” – 1 marca



Dokument z przeplatanymi scenami, portret Johna DeLoreana przedstawiający genialny, ale tragiczny wzrost automatyzmu do sławy i szokujący upadek.



„Skazani Na Shawshank” – 1 marca



Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.



„Geostorm” – 1 marca



Sieć satelitów, która została stworzona do kontroli globalnego klimatu, zaczyna powodować katastrofalne anomalie pogodowe.



„Miłość na zamówienie” – 1 marca



Rodzice Trippa pragną, by ich trzydziestopięcioletni syn w końcu się usamodzielnił. Podstępem wprowadzają w jego życie kobietę idealną - Paulę.



„Zanim odejdą wody” – 1 marca



Peter ma zostać ojcem i chce zdążyć na poród żony. Zrządzenie losu skaże go na towarzystwo nieznośnego początkującego aktora.



„Zła kobieta” – 1 marca



Wulgarna i niestroniąca od używek oraz rozrywki Elizabeth pracuje jako nauczycielka. Szuka bogatego męża, by jak najszybciej porzucić ten fach.



„Nocny pościg” – 1 marca



Starzejący się płatny morderca, Jimmy, pragnie ochronić porzuconego syna przed byłym przełożonym - potężnym szefem mafii.



„Lego przygoda” – 1 marca



Emmet, przeciętna minifigurka LEGO, zostaje wzięty za wybranego do ocalenia świata. W ten sposób dołącza do drużyny, która ma powstrzymać złowrogiego tyrana.



„Jeździec bez głowy” – 1 marca



Nowojorski policjant przybywa do małej osady, by rozwiązać sprawę tajemniczych morderstw dokonywanych rzekomo przez jeźdźca bez głowy.



„G.I. Joe: Odwet” – 1 marca



Podczas rutynowej misji oddział Joe zostaje zdradzony i prawie całkowicie wymordowany. Ocaleli członkowie ekipy postanawiają dowiedzieć się, kto stoi za atakiem oraz wymierzyć sprawiedliwość.



„Szkoła rocka” – 1 marca



Bezrobotny rockman, podszywając się pod przyjaciela, rozpoczyna pracę w szkole jako nauczyciel. Chce, aby jego klasa wzięła udział w bitwie zespołów muzycznych.



„Ostrza chwały” – 1 marca



Po wdaniu się w bójkę dwaj łyżwiarze figurowi dostają dożywotni zakaz występów solowych. Postanawiają wygrać więc zawody jako pierwsza męska para.



„Crittersi atakują” – 1 marca



Dwudziestoletnia opiekunka do dzieci i jej podopieczni muszą stawić czoła groźnym Crittersom.



„Do you like Brahms?” – 1 marca



„Sniper: Ultimate Kill” – 2 marca



Brandon, Richard i sierżant Thomas wyruszają do Kolumbii, celem rozprawienia się z kartelem narkotykowym.



„Spider-Man: Daleko od domu” – 2 marca



Peter Parker wyrusza na szkolne wakacje do Europy. Nie będzie mu dane odstawienie kostiumu Spider-mana na zbyt długo.



„Morderstwo wśród mormonów” – 3 marca



Nieprawdopodobna, ale prawdziwa historia kryminalna — przebiegły oszust postanawia zagrać o wysoką stawkę, co prowadzi do rozlewu krwi i uderza w fundamenty wiary.



„Moxie” – 3 marca



Vivian (Hadley Robinson), z pozoru nieśmiała 16-latka, zawsze wolała się nie wychylać. Jednak gdy w szkole pojawia się nowa uczennica (Alycia Pascual-Peña), Vivian jest zmuszona do krytycznej oceny seksistowskich zachowań szkolnych kolegów, którym wszystko uchodzi płazem, i dochodzi do wniosku, że ma tego dosyć. Zainspirowana buntowniczą przeszłością swojej matki (Amy Poehler) Vivian anonimowo publikuje undergroundowy zin pod tytułem „Moxie”, w którym demaskuje występki i uprzedzenia panujące w szkole, czym niespodziewanie wznieca rewolucję. Stojąc na jej czele, Vivian nawiązuje nowe przyjaźnie ze zwolenniczkami i zwolennikami ruchu, który wznosi się ponad podziały szkolnych paczek i klubów. Młodzi ludzie wspólnie uczą się, w jaki sposób radzić sobie z blaskami i cieniami szkolnego życia.



„Pacific Rim: The Black” – 4 marca



Gdy Australia ulega inwazji kaiju, dwójka rodzeństwa robi wszystko, by odnaleźć zaginionych rodziców i przetrwać we wrogim świecie.



„Sentinelle” – 5 marca



„Miasto duchów” – 5 marca



Historia Syryjczyków, którzy postanawiają walczyć z ISIS dokumentując ich zbrodnicze działania i publikując je w Internecie.

