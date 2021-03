Angelina Jolie sprzedała obraz Winstona Churchilla za 8,3 mln funtów. Dzieło dostała od Brada Pitta

W ostatnich latach obraz należał do kolekcji aktorki Angeliny Jolie. Jak podają zagraniczne źródła, dzieło kupił aktorce jej były mąż Brad Pitt w 2011 roku.

„Tower of Koutoubia Mosque”, utrzymany w ciepłych odcieniach, przedstawia zachód słońca w Marakeszu. Według znawcy Nicka Orcharda z British art at Christie's w Londynie, były premier Wielkiej Brytanii czuł, że jego obrazy przedstawiające sceny właśnie z Maroko, należą do tych najlepszych.

To jedyny obraz Churchilla, który został namalowany w latach 1939-1945, podczas II wojny światowej. W styczniu 1943 roku, po wspólnym wzięciu udziału w konferencji w Maroko, w celu opracowania strategii przeciwko nazistowskim Niemcom, Churchill przekonał Roosevelta, aby dołączył do niego w pobliskim Marrakeszu, gdzie wspólnie oglądali zachód słońca za górami Atlas. Następnego dnia premier upamiętnił to wydarzenie, tworząc sławny już obraz.

Czytaj też:

Taylor Swift rozczarowana Netfliksem. „ŚmIeSzNe”