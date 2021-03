T.I. usunięty z obsady trzeciej części „Ant-Mana”. W tle oskarżenia 11 kobiet

T.I., a właściwie Clifford Joseph Harris Jr., wcielał się do tej pory w drugoplanową rolę Dave'a w dwóch pierwszych częściach popularnego filmu Marvela. Zagraniczne media informują, że nie zobaczymy go jednak w „Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, bo został usunięty z obsady. Chociaż nie zostało to oficjalnie potwierdzone, można domniemywać, że ma to bezpośredni związek z oskarżeniami, jakie pojawiły się w ostatnich dniach w kontekście rapera.

W poniedziałek 1 marca adwokat Tyrone A. Blackburn, reprezentujący 11 domniemanych ofiar, złożył pozew, oskarżając muzyka i jego żonę Tamekę Cottle Harris o kilkanaście przestępstw, w tym wykorzystywanie seksualne, zmuszanie do spożywania narkotyków, porwanie, napaść, nękanie czy zastraszanie. Blackburn domaga się wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Na konferencji prasowej doprecyzował, że chodzi o sytuacje, które miały miejsce w latach 2005-2018.

Para w wydanym oświadczeniu stanowczo zaprzeczyła oskarżeniom. „Clifford i Tameka Harris zaprzeczają bezpodstawnym zarzutom. jesteśmy przekonani, że jeśli te roszczenia zostaną dokładnie i rzetelnie zbadane, nie będzie mowy o postawieniu żadnych zarzutów” – czytamy.

