„Pięćdziesiąt twarzy Greya”. Ciekawostki o filmie. Kto miał zagrać głównych bohaterów?

Charlie Hunnam, aktor znany z serialu „Synowie Anarchii”, początkowo miał zostać obsadzony w głównej roli w filmie. Ostatecznie jednak doszło do konfliktów harmonogramu i Hunnam musiał wycofać się z projektu.



Lucy Hale jako Anastasia

Lucy Hale, znana z serialu „Słodkie kłamstewka”, starała się o rolę Anastasii i powiedziała, że było to bardzo „niekomfortowe”. – Było kilka rzeczy, które wstydziłam się czytać na głos, a to jedna z tych ról, w którą trzeba się zaangażować całym sercem, żeby nie zrobić z siebie głupka – mówiła aktorka w rozmowie z „Cosmopolitan”.





Popyt na sznury

Według „Buisness Insidera” powieść „Pięćdziesiąt twarzy Greya” spowodowała ogromny wzrost sprzedaży lin w sklepach z narzędziami w całych Stanach Zjednoczonych. Portal podawał, że Lexington Hardware w Nowym Jorku zalały kobiety poszukujące „miękkiej bawełnianej liny”.





Zakrycie intymnych miejsc



Dakota Johnson poinformowała w wywiadzie, że jej miejsca intymne podczas scen łóżkowych były zakryte specjalnym „plastrem”, a w scenach, w których widać Anastasię nagą, to tak naprawdę dublerka aktorki.



Jamie Dornan dbał o dobre samopoczucie Dakoty Johnson



W rozmowie z programem „Today” aktor przyznał, że po każdej scenie, w której Dakota Johnson była chociaż trochę naga, to on zakrywał ją kocem czy ręcznikiem. - Nie zamierzałem zostawić jej od tak, odsłoniętej. Chociaż czasami było to kuszące - żartował.



Żona Dornana nigdy nie widziała filmu

Amelia Warner nie oglądała „Pięćdziesięciu twarzy Greya”. – Dlaczego miałaby to oglądać? – podkreślał aktor w rozmowie z „ET”.





Intymne sceny



Sam Taylor-Johnson, który wyreżyserował film, zdecydował, że najbardziej intymne sceny zostaną nakręcone na końcu, aby Dornan i Johnson mogli się najpierw ze sobą dobrze poznać.



Ile pieniędzy ma Grey?



Fortepian, na którym gra w filmie Christian, to Fazioli F278, którego koszt szacuje się na 270 tys. dolarów. Z kolei helikopter bohatera wyceniono na około 3,2 mln dolarów, a penthouse na 6,2 mln dolarów.



Film zarobił miliony



Na całym świecie film „Pięćdziesiąt twarzy Greya” zarobił ponad 500 mln dolarów.

„Pięćdziesiąt twarzy Greya” – o czym jest film?

Studentka literatury Anastasia Steele przeprowadza wywiad z młodym przedsiębiorcą Christianem Greyem. Niezwykle przystojny i błyskotliwy mężczyzna budzi w młodej dziewczynie szereg sprzecznych emocji. Fascynuje ją, onieśmiela, a nawet budzi strach. Przekonana, że ich spotkania nie należało do udanych, próbuje o nim zapomnieć – tyle że on zjawia się w sklepie, w którym Ana pracuje, i prosi o drugie spotkanie. Dziewczyna odkrywa, że pragnie tego mężczyzny. Że po raz pierwszy zaczyna rozumieć, czym jest pożądanie w swej najczystszej, pierwotnej postaci. Instynktownie czuje też, że nie jest w swej fascynacji osamotniona. Nie wie tylko, że Christian to człowiek opętany potrzebą sprawowania nad wszystkim kontroli i że pragnie jej na własnych warunkach.

