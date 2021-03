Jacek Kurski robi film o Annie Przybylskiej. „Przyciągnie miliony Polaków”

O tym, że Telewizja Polska chce nakręcić film o Przybylskiej plotkowano od dawna. W końcu prezes TVP oficjalnie potwierdził te informacje.

Jacek Kurski: Pojawi się film o Annie Przybylskiej

– Pracujemy nad wieloma pięknymi dokumentami, myślę, że mamy renesans tego gatunku. To prawidłowe wypełnienie misji Telewizji Publicznej. A w ostatnich latach nie byłoby takich dokumentów, które oglądałoby 4 mln ludzi. Pojawi się na przykład film o Annie Przybylskiej, który być może nawet trafi do kin. Autor opowieści o Krzysztofie Krawczyku z wielkim zapałem zabrał się do pracy nad filmem o Annie. Myślę, że ten dokument przyciągnie przed telewizory nie 4, a nawet 5-6 milionów Polaków. I ich wzruszy – powiedział Kurski w rozmowie z „Faktem”.

Co ciekawe zakręceniem biografii aktorki był zainteresowany również jej bliski przyjaciel i filmowy mentor, Radosław Piwowarski. Zrezygnował jednak z prac, ponieważ rodzina zmarłej gwiazdy nie była zachwycona tym pomysłem. Piwowarski uznał, że wola rodziny jest najważniejsza i zakończył prace nad scenariuszem.

Wygląda jednak na to, że dla prezesa Telewizji Polskiej nie ma rzeczy niemożliwych i nawet obiekcje bliskich Przybylskiej nie staną mu na drodze. Czy sprawa skończy się w sądzie?

