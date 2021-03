Trudności uczestnika „Milionerów”. Trzy koła ratunkowe przy jednym pytaniu

W ostatnim odcinku „Milionerów” grę o główną wygraną kontynuował emeryt Jerzy Kuhn. Odpowiedzi na pierwsze pytania nie sprawiły mu żadnych trudności. Problemy pojawiły się przy pytaniu za gwarantowaną sumę 40 tys. złotych.

„Milionerzy”. Jedno z najsłynniejszych zdjęć Josephine Baker przedstawia tancerkę:

A) w spódniczce z bananów

B) siedzącą na zebrze

C) w bikini z płatków róż

D) nagą i pomalowaną na złoto

Uczestnik zdecydował się na zamianę pytania. Gdyby został przy tym i zaznaczyłby odpowiedź B, nie mógłby kontynuować gry, ponieważ poprawna odpowiedź na to pytania to A - w spódniczce z bananów. Zmienione pytanie także przysporzyło graczowi trudności.

„Milionerzy”. Piastuje stanowisko Chief Mousera u premiera Wielkiej Brytanii na Downing Street 10:

A) koń

B) szef ochrony

C) ogrodnik

D) kot

Uczestnik nie znał odpowiedzi, dlatego skorzystał z koła ratunkowego telefon do przyjaciela. Pan Andrzej też nie wiedział, kto piastuje stanowisko Chief Mousera. Jerz Kuhn zdecydował się użyć kolejnego koła ratunkowego - pół na pół. Po tym, jak komputer odrzucił odpowiedź B oraz C, zawodnik wybrał odpowiedź D, która okazała się poprawna. Chief Mouser to Główny Myszołap w służbie Sekretariatu Gabinetu. Funkcję tą koty sprawują od XVI wieku.

„Milionerzy” - kiedy nowe odcinki?

Pierwszy odcinek nowego sezonu Milionerów wyemitowano w poniedziałek 15 lutego. Kolejne można oglądać na antenie TVN od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 oraz na Player.pl.

