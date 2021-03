Monika Brodka na ślubnym zdjęciu. W roli pana młodego... Quebonafide

„Czas na zmianę gry” – napisała Monika Brodka na Instagramie, dołączając zdjęcie z Quebonafide. Piosenkarka zapozowała w jasnej, lekko prześwitującej sukience i welonie, z kolei raper zaskoczył długimi włosami oraz bordowym garniturem. „Bosko! Bardzo lubię stare ślubne zdjęcia i to jaka muzyka się za nimi kryje... Czekamy!” – skomentowała Kayah.

Quebonafide pisze o „weselichu”

Wzmianka o muzyce nie jest przypadkowa, tak samo jak podpis zdjęcia zamieszczony przez Brodkę. „Game Change”, czyli w tłumaczeniu na język polski „zmiana gry” to tytuł nowego utworu zaprezentowanego we wtorek 2 marca. Dzień później odbędzie się z kolei premiera teledysku do piosenki, w którym prawdopodobnie zobaczymy właśnie Quebonafide.

Popularny raper również udostępnił zdjęcie „ślubne”. „Weselicho” – dodał w komentarzu, a fani już nie mogą doczekać się efektów współpracy wspomnianej dwójki. „Już czuję, że będzie to mocne. Takiego collabu potrzebowałam” – napisała jedna z internautek. „Będzie się działo” – stwierdził ktoś inny.

instagramCzytaj też:

