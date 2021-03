Już dziś premiera nowego serialu „Komisarz Mama” w gwiazdorskiej obsadzie

Po rozstaniu z mężem, matka czwórki dzieci postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i wrócić do pracy w policji. Ale przez dekadę wiele się zmieniło, a nowi koledzy w pracy wcale nie czekają na nią z otwartymi ramionami...

Paulina Chruściel o swojej bohaterce: Nie radzi sobie z internetem i łamie szpilki

– To, w jaki sposób Maria podchodzi do zagadek kryminalnych, w jaki sposób łączy fakty i tropy, jest absolutnie wyjątkowe. Łączy pełną empatii obserwację życia i ludzi i umiejętność dostrzegania niewidzialnych dla innych szczegółów. Jednocześnie wdaje się w przyjacielskie pogawędki z podejrzanymi i zagląda ludziom do lodówek i śmietników. Nie radzi sobie z internetem, łamie szpilki i nawet swoim podwładnym musi udowadniać, że ma rację – opowiada o swojej bohaterce aktorka.

Gwiazdorska obsada

Na planie Paulinie Chruściel towarzyszy doborowa obsada. W roli męża Marii zobaczymy Krystiana Wieczorka, Anna Dereszowska wciela się w postać szefowej Marii, Wojciech Zieliński wystąpi jako jej podwładny, a Jakub Wesołowski będzie sąsiadem pani komisarz, który nie będzie mógł się oprzeć jej urokowi.

Serial „Komisarz Mama” w każdą środę o godzinie 20.05 na antenie Polsatu.

