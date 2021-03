Qczaj apeluje do celebrytek: Nie wrzucajcie gołych dzieci do internetu

Sam przeszedł piekło w dzieciństwie. Miał agresywnego ojca, w domu często dochodziło do alkoholowych libacji, a on sam padł ofiarą molestowania. Dziś Qczaj apeluje do celebrytek: „Nie wrzucajcie nagich dzieci do internetu! To raj dla pedofili!”.