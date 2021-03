Dom Katarzyny Figury zrównany z ziemią. Co stanie w jego miejscu?

Aktorka rzadko bywa w Warszawie. Kilka lat temu zdecydowała się przenieść się na stałe nad morze. Razem z Figurą i jej dwiema córkami, do Trójmiasta przeniosła się też matka gwiazdy. Aby utrzymać się w nowym miejscu, niegdysiejsza seksbomba zdecydowała się sprzedać swoją warszawską posiadłość.

Willa zrównana z ziemią

Gdyby aktorka zechciała teraz wrócić do swoich wspomnień z warszawskich czasów, musiałaby sięgnąć do wyobraźni lub zdjęć. W miejscu jej pięknej willi nie ma już ani domu, ani ogrodu. Wszystko zostało zrównane z ziemią, a wkrótce w tym miejscu rozpocznie się budowa apartamentowca, w którym zapewne każde mieszkanie będzie kosztowało fortunę, bo nie jest tajemnicą, że Saska Kępa to bardzo prestiżowa dzielnica stolicy.

Figura odcina się od korzeni

Jednak dla Katarzyny Figury Warszawa od dawna już nie jest domem. Ponoć stolica kojarzy się aktorce z bolesnym małżeństwem i niedobrymi czasami. Jednak willa była jej dumą. – Z wielkim bólem serca wracam na Saską Kępę, gdzie mieszkałam przez wiele lat – powiedziała w jednym z wywiadów. Wygląda na to, że gwiazda na dobre pożegnała się z Warszawą.

