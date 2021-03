Nie żyje aktor z serialu „Degrassi: Nowe pokolenie”. Miał 29 lat

Informację o śmierci aktora podał jego przedstawiciel w oświadczeniu wysłanym do magazynu „People”. „Z ciężkim sercem potwierdzam odejście drogiego przyjaciela i klienta Jahmila Frencha. Wielu zapamięta go za jego pasję do sztuki, zaangażowanie w rzemiosło i żywiołową osobowość” – czytamy.

Smutną informację potwierdził także scenarzysta i producent Joshua Safran, który współpracował z Frenchem w 2019 roku nad ścieżką dźwiękową do jednego z seriali Netfliksa. „Mogę potwierdzić, że wczoraj odszedł mój dobry przyjaciel, współpracownik i źródło inspiracji Jahmil French. Publikuję to dlatego, że widzę, iż historia wyszła na jaw. Później napiszę o nim więcej. W tej chwili wszyscy staramy się przetworzyć tę druzgocące wieści” – napisał.

twitter

Hołd aktorowi oddała w mediach także ekipa i obsada serialu „Degrassi”, w tym Cristine Prosperi, Chloe Rose, Jessica Tyler i Melinda Shankar.

Przyczyna śmierci 29-letniego aktora nie została podana do wiadomości publicznej.

