Lily-Rose Depp i Colin Farrell w zwiastunie filmu „Voyagers”. O czym jest?

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Opowiada o 30 mężczyznach i kobietach, którzy zostali wysłani w kosmos z wielopokoleniową misją w poszukiwaniu nowego domu. Całe przedsięwzięcie szybko zamienia się w istne szaleństwo, gdy załoga zaczyna tracić rozum i nie wie, czy prawdziwym zagrożeniem jest to, co czeka na nich poza statkiem, czy też to, kim oni się stają.

Film wyreżyserował Neil Burger („Jestem Bogiem”, „Iluzjonista”, „Niezgodna”). W „Voyagers” zagrali między innymi Colin Farrell, Tye Sheridan, Fionn Whitehead, Isaac Hempstead Wright i Lily-Rose Depp.

„Voyagers” miał zostać pierwotnie wydany w listopadzie 2020 roku, jednak plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Teraz jego premiera planowana jest na kwiecień 2021 roku.

21-letnia Lily-Rose Depp, córka Johnny'ego Deppa, Vanessy Paradis

