Edyta Górniak nie wierzy w pandemię, ale dla lekarzy zaśpiewa. Medycy są oburzeni

Organizatorem imprezy jest Telewizja Polska, a Małopolski Urząd Marszałkowski rozesłał po szpitalach zaproszenia dla pracowników medycznych. TVP już teraz reklamuje koncert jako niezwykłe widowisko z wielkimi gwiazdami i rozmachem. Poza Edytą Górniak na scenie mają pojawić się między innymi Dawid Kwiatkowski, Rafał Brzozowski czy zespół Boys.

Lekarze: Te pieniądze na gwiazdorskie obsady można by lepiej wydać!

– Akurat w tym czasie tylko nam koncertów brakuje. Z gwiazdami disco polo. Te pieniądz na gwiazdorskie obsady można by lepiej wydać – mówi w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” jeden z lekarzy, przypominając również, że mimo, iż cała służba medyczna pracuje od dawna w reżimie covidowym, to tylko pracownicy specjalnych oddziałów zakaźnych mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Trudno się dziwić oburzeniu, tym bardziej, że nie od dziś wiadomo, że gwiazdy takie jak Górniak, za każdy występ zgarniają krocie. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy diwa naraziła się środowisku medycznemu.

Edyta Górniak: W szpitalach leżą statyści

Piosenkarka lubi dzielić się swoimi przemyśleniami ale te na temat pandemii wywołały szczególne poruszenie. Twierdziła między innymi, że na wszelkie choroby może pomóc zażywanie witaminy C i D oraz oregano, a gdy pojawił się temat szczepionek, powiedziała, że jeśli będą one obowiązkowe, to wyjedzie z kraju. Nie wiadomo jakie jeszcze pomysły wpadną gwieździe do głowy. Póki co zapewne planuje swój występ w TVP...

