Michele Morrone jednak nie zagra w serialu Netfliksa. „To mnie dobija”

Michele Morrone znany jest w Polsce z filmu „365 dni”, adaptacji książki Blanki Lipińskiej. Rola Massimo przyniosła mu międzynarodową sławę. Aktor szybko podpisał kontrakt z dużymi firmami jak Guess. Na początku lutego oficjalnie podano, że zobaczymy go w 2. sezonie serialu „Toy Boy”.

Niestety, jak teraz zdradził na InstaStory aktor, jednak nie pojawi się w serialu Netfliksa. Wyjaśnił, że w związku z operacją, jaką przeszedł w połowie lutego, potrzebuje więcej czasu, żeby wrócić do zdrowia. – Lekarz powiedział mi, że jeszcze przez parę miesięcy nie będę mógł pracować na planie. To mnie dobija, bo jak wiecie miałem w planach projekt, był nim "Toy Boy" – przypomniał. – Z powodu tych problemów nie pojawię się na planie tej produkcji. Nadal nie doszedłem do siebie, nadal mam szwy. Jest mi bardzo smutno, bo bardzo chciałem wziąć udział w tym projekcie, ale zdrowie jest najważniejsze – dodał aktor.

Serial „Toy Boy” to hiszpańska produkcja opowiadająca o tancerzu erotycznym, który zostaje oskarżony o zabicie męża swojej kochanki. Mężczyzna z pomocą młodej prawniczki próbuje ustalić, kto chce go wrobić w morderstwo. W serialu gra też María Pedraza, którą znamy z innych produkcji Netfliksa, m.in. „Domu z papieru” i „Szkoły dla elity”. W 2. sezonie do obsady dołączy aktorka Federica Sabatini („Suburra”, „Wedding in Rome”).

