Paulina Młynarska poddała się podwójnej mastektomii. „Na tym etapie miałam jeszcze wybór”

W 2013 roku Angelina Jolie ujawniła, że przeszła zabieg prewencyjnej podwójnej mastektomii. Aktorka zdecydowała się na taki krok po tym, jak wykryto u niej mutację genu BRCA1, przez co prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór wzrosło do 87 proc. Podobną decyzję podjęła Paulina Młynarska.

Dziennikarka przekazała w mediach społecznościowych, że profilaktycznie usunęła obie piesi. „Za mną podwójna profilaktyczna mastektomia. Nie wchodząc w szczegóły, jakiś czas temu odkryto u mnie zmiany morfologiczne, których obecność świadczy o wysokim – nawet 90 proc. ryzyku zachorowania na złośliwego raka piersi w przyszłości. Na tym etapie miałam jeszcze wybór. Mogłam zdecydować się na ścieżkę »zachowawczą«, czyli branie leków przez długie lata i częste badania kontrolne lub na »ostre cięcie« – leczenie operacyjne z jednoczesną rekonstrukcją plastyczną” – napisała Paulina Młynarska.

Młynarska: Nie ma bezwzględnych wskazań do profilaktycznej mastektomii

Siostra Agaty Młynarskiej przyznała, że decyzja o mastektomii była dla niej niezwykle trudna. „Nie ma bowiem bezwzględnych wskazań do profilaktycznej mastektomii. Decyzja należy do osoby, której problem dotyczy i to ona musi sama rozważyć swoje »za« i »przeciw«. Ani leczenie farmakologiczne, ani operacja nie są tu łagodnym działaniem pozbawionym skutków ubocznych. Jednak podkreślam: na tym etapie jest jeszcze wybór! Ja przed nim stanęłam” – zaznaczyła.

Dziennikarka nawiązała także do historii Angeliny Jolie. „Nigdy nie zapomnę tych mądrali gulgoczących wtedy o »fanaberiach« gwiazdy. Dziś wiemy, że »efekt Angeliny« uratował tysiące kobiet” – podkreśliła.

Paulina Młynarska zaapelowała także do kobiet, aby nie obawiały się regularnych badań. „Mammografia, USG, cytologia czy cokolwiek innego, co w waszym wypadku wymaga kontroli” – podsumowała.

