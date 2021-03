„Milionerzy”. Pytanie za 5 tys. zł sprawiło ogromne trudności. Znasz odpowiedź?

W ostatnim odcinku teleturnieju „Milionerzy” przed szansą wygrania miliona złotych stanęła pani Magdalena. Trudności pojawiły się już przy drugim pytaniu wartym sumę gwarantowaną czyli 1000 zł. Dotyczyło ono tzw. zmarszczek palacza.

„Milionerzy”. Zmarszczki palacza to inaczej:

A) skóra indyka

B) naszyjnik Wenus

C) kurze łapki

D) kod kreskowy

Po długiej chwili zastanowienia uczestniczka teleturnieju wybrała odpowiedź D, która okazała się poprawna, ponieważ zmarszczki palacza to inaczej kod kreskowy. Kolejne problemy sprawiło zadane prze Huberta Urbańskiego pytanie za 5000 zł z dziedziny sztuki.

„Milionerzy”. „Mona Lisa” z Luwru to obraz namalowany:

A) na tkaninie

B) na metalu

C) na drewnie

D) na murze

Pani Magdalena postanowiła zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź A. Okazała się ona błędna, ponieważ obraz słynny obraz znajdujący się w paryskim Luwrze Leonardo da Vinci namalował na topolowej desce. Poprawna odpowiedź na to pytanie to C. Tym samym uczestniczka zakończyła grę z wygraną w wysokości 1000 zł.

„Milionerzy” - kiedy nowe odcinki?

Pierwszy odcinek nowego sezonu Milionerów wyemitowano w poniedziałek 15 lutego. Kolejne można oglądać na antenie TVN od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 oraz na Player.pl.

