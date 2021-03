Małgorzata Rozenek robi doktorat z prawa. Czy temat jej pracy wzbudzi niepokój Radosława Majdana?

Prowadzi programy telewizyjne, pisze książki, zagrała w filmie, a ostatnio stworzyła markę odzieżową. Perfekcyjna Pani Domu wie jednak, że kariera w show biznesie kiedyś się skończy. Na szczęście ona ma już swój plan na telewizyjną emeryturę.

Rozenek będzie doktorem

– Jestem przekonana, że jeszcze obronię doktorat. Niektórzy seniorzy idą na uniwersytet trzeciego wieku, to ja też mogę. Temat oczywiście będzie taki sam, jaki zgłosiłam wcześniej, czyli „Stosunki majątkowe między małżonkami” – wyznała gwiazda w rozmowie z „Faktem”. Okazuje się, że niespełna dziesięć lat temu, Rozenek zdążyła już złożyć taką właśnie pracę ale właśnie wtedy otrzymała propozycję ze stacji TVN i porzuciła karierę naukową. Jak widać nie na zawsze.

Czy Majdan powinien się bać?

Tematem pracy gwiazdy będą ponownie stosunki majątkowe między małżonkami. Na szczęście celebrytka i jej ukochany od lat tworzą bardzo udaną parę, więc zainteresowanie Rozenek tym tematem raczej nie niepokoi jej męża. Tym bardziej, że jak sama mówi, ten wspiera ją na każdym kroku.

– Gdybym powiedziała, że marzę o tym, żeby rozpocząć hodowlę kotów perskich, otworzyć schronisko dla zwierząt albo nauczyć się chińskiego, to on by mnie we wszystkim wspierał w sposób naturalny – chwali Majdana gwiazda. Nie pozostaje nam nic innego zatem jak trzymać kciuki za przyszłą karierę naukową Małgorzaty Rozenek.

Czytaj też:

„Rozenek cudnie chudnie”. Prezenterka zdradziła ile waży, a fani są oburzeni