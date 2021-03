Oliwia i Mikołaj z „Love Island. Wyspa Miłości” rozstali się. „Trzeba być szczęśliwym, a nie się męczyć”

To kolejny związek, który zrodził się w reality show ale nie przetrwał próby czasu. Oliwia Knapek i Mikołaj Cieśla postanowili odnieść się do pytań swoich fanów i przyznali, że nie są już razem. Choć żadne z nich nie chciało wdawać się w szczegóły, to wygląda na to, że młoda celebrytka nie była szczęśliwa u boku mężczyzny.

Po wyjściu z programu zamieszkali razem i wielu wróżyło im szczęście. Niestety miłość przetrwała zaledwie kilka miesięcy. Oliwia zapewnia jednak, że łączyło ich prawdziwe uczucie i niczego nie udawali. „W związku trzeba czuć się szczęśliwym, a nie się męczyć” „W związku trzeba czuć się szczęśliwym, a nie się męczyć. Było burzliwie ale po każdej burzy wychodziło słońce i zawsze była ta iskierka nadziei. Nikt nie wiedział, jak mocne uczucie nas łączyło. Nie można tego stwierdzić poprzez to, co widziało się w telewizji. Wydaje mi się, że każdy kto na nas oglądał, widział, że między nami jest prawdziwe uczucie i że się kochamy” – napisała celebrytka w mediach społecznościowych. Powodem rozstania jest różnica wieku? „Nie ma co ukrywać, jesteśmy na zupełnie innym etapie życiowym i podążamy w nieco innym kierunku. Mimo wszystko, doświadczenia i przeżycia, które mogłem z Tobą dzielić przez ostatnie miesiące, wiele mnie nauczyły i są dla mnie nieocenione” – napisał z kolei na Instagramie Mikołaj. Cóż, wygląda na to, że osiem lat różnicy, które dzieli tych dwoje, zaważyło na decyzji o rozstaniu. Trudno się dziwić. Mężczyzna mówił w programie o tym, że rozpoczyna budowę domu i chciałby stworzyć rodzinę, tymczasem Oliwia ma niespełna dwadzieścia lat i nie jest jeszcze gotowa na tak poważne deklaracje. Czytaj też:

