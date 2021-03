„Selling Sunset” na Netflix. Christine Quinn jest w ciąży! Pokazała sesję dla „People”

„Będę mamusią” – napisała Quinn, dodając zdjęcia wykonane przez fotografów magazynu „People” . „Moje serce już pęka z miłości i wdzięczności za to małe życie we mnie. Jestem pełna pokory, onieśmielenia i inspiracji. To jest uczucie, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam i jedyne, o czym mogę myśleć, to, jak możemy być najlepszymi rodzicami” – czytamy we wpisie celebrytki.

Quinn zapewniła, że jest przekonana o tym, że bycie mamą zmieni ją na lepsze. „Christian i ja nie będziemy ujawniać płci naszego dziecka. Dziękuje wszystkim za miłość i wsparcie” – dodała.

„Selling Sunet”

Elitarni agenci nieruchomości z Oppenheim Group sprzedają luksusowe posiadłości zamożnym klientom z Los Angeles. Gdy dołącza do nich nowa agentka, zaczynają się problemy.

Wszystkie trzy sezony programu „Selling Sunset” oglądać można na platformie Netflix.

