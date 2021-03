Masz ochotę na dobry horror? Podpowiadamy, co znajdziesz na Netfliksie

„To my”



Akcja dzieje się we współczesnych czasach w południowej Kalifornii. W filmie zobaczymy m.in. Lupitę Nyong’o w roli Adelaide Wilson, kobiety, która wraca w swe rodzinne strony do domku na plaży, w którym spędziła dzieciństwo. Przyjeżdża tu z mężem (Winston Duke) oraz dziećmi (Shahadi Wright Joseph, Evan Alex), aby odnaleźć letnie wytchnienie. Ścigana przez niewyjaśnione i nierozwiązane traumy z przeszłości oraz dziwaczne zbiegi okoliczności, Adelaide czuje, że paranoja, w której się znalazła, narasta z niepohamowaną siłą. Kobieta czuje, że coś złego spotka jej rodzinę. Po relaksującym dniu na plaży, który spędza z rodziną i przyjaciółmi (Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon, Noelle Sheldon), Adelaide wraca do letniego domu. Kiedy nastaje zmrok, Wilsonowie odkrywają cztery sylwetki stojące na podjeździe: sobowtóry ich rodziny.



„Czyj to dom?”



Para młodych uchodźców z Sudanu Południowego próbuje ułożyć sobie życie w Anglii. Ich wysiłki niweczy jednak upiorna siła rezydująca w nowym domu.



„Rytuał”



Czwórka dawnych przyjaciół, którzy ostatnio rzadko się widują, wybiera się do Szwecji na wędrówkę po górach - być może ich ostatnią.



„Padlina”



W świecie po katastrofie jądrowej posiłek i przedstawienie w hotelu przyciągają tłumy. Pewna rodzina odkrywa, że za wstęp na pokaz mogą zapłacić najwyższą cenę.



„Hush”



Głuchoniema Maddie żyje w odosobnieniu, w świecie ciszy. Gdy jej spokój zostaje zakłócony przez atak zamaskowanego psychopaty, zadziwia swoją wolą przetrwania.



„W lesie dziś nie zaśnie nikt”



Grupa nastolatków uzależnionych od technologii trafia na... obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Będą musieli zawalczyć o prawdziwe życie z czymś, czego nie widzieli nawet w najciemniejszych zakamarkach internetu. W obliczu czyhającego w lesie śmiertelnego niebezpieczeństwa odkryją, czym są prawdziwa przyjaźń, miłość i poświęcenie.



„Gra Geralda”



Małżeństwo z solidnym stażem wybiera się w podróż za miasto, do położonego na odludziu domku nad jeziorem. Jessie (Carla Gugino) i Gerald (Bruce Greenwood) w obliczu ewidentnego wypalenia, jakie dosięgło ich związek, postanowili na nowo rozpalić żar namiętności. Gerald zaplanował więc dla nich pełen atrakcji i miłosnych uniesień weekend.Jessie z początku spodziewa się niewinnych urozmaiceń, ale szybko okazuje się, że Gerald ma w głowie o wiele ostrzejszą zabawę.Przykuwa żonę do łózka kajdankami i zaczyna się z nią brutalnie kochać, próbując zrealizować swoje fantazje o gwałcie. Problem w tym, że ledwie po rozpoczęciu zabaw Gerald… umiera na zawał serca.



„Kiedy gasną światła”



Kiedy Rebecca opuściła rodzinny dom, myślała, że wraz z nim pozostawiła za sobą lęki z dzieciństwa. Dorastając, nigdy nie miała całkowitej pewności, co było prawdziwe, a co nie, zwłaszcza kiedy gasły światła. Teraz jej młodszy brat, Martin, jest świadkiem tych samych niewyjaśnionych i przerażających sytuacji, które kiedyś wystawiały na próbę jej zdrowie psychiczne i zagrażały bezpieczeństwu. Przerażająca istota w tajemniczy sposób związana z matką rodzeństwa, Sophie, ponownie pojawiła się w ich życiu. Tym razem jednak, w miarę jak Rebecca zbliża się do odkrycia prawdy, nie ma wątpliwości, że ich życiu zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo, zwłaszcza kiedy gasną światła.Czytaj też:

