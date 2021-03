„To było przerażające”. Filmowy Malfoy szczerze o współpracy z Alanem Rickmanem

Tom Felton robi wszystko, co może, aby pomóc ludziom, którzy samotnie spędzają izolację domową z powodu pandemii koronawirusa. Niemal codziennie na Instagramie aktora pojawiają się jakieś aktywności. Tym razem wziął udział w akcji wspólnego oglądania filmu „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”. Fani na całym świecie mogli spędzić wirtualnie czas z aktorem za pośrednictwem TikToka serwisu Peacock.

Podczas wydarzenia fani aktora i serii filmów mogli zadawać mu pytania. 33-latek odpowiedział między innymi, jak wyglądała współpraca z Alanem Rickmanem.

– To było przerażające – odpowiedział. – Był jedynym aktorem, jakiego znałem i był przerażający w najprzyjemniejszy sposób – podkreślił, dodając, że mimo, iż grał Snape'a Rickman był „bardzo, bardzo miły” i miał „figlarne poczucie humoru”. – Spotkałem go po raz pierwszy, gdy miałem 12 lat i kilka lat zajęło mi zyskanie wystarczającej odwagi, aby powiedzieć do niego coś więcej niż: „cześć”. Praca z nim była prawdziwym zaszczytem – zaznaczył.

Alan Rickman zmarł w 2016 roku w wieku 69 lat. Był znany nie tylko z gry w filmach z serii „Harry Potter”. Widzowie kojarzyli go z takich produkcji jak „Szklana pułapka”, „Robin Hood: Książę złodziei”, „Rozważna i romantyczna”, „To właśnie miłość”, „Alicja w krainie czarów” czy „Pachnidło”.

