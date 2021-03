„Opowieść podręcznej” wraca z 4. sezonem. HBO zapowiada premierę serialu

4. sezon serialu „Opowieść podręcznej”

W czwartym sezonie serialu „Opowieść podręcznej” June (Elisabeth Moss), jako przywódczyni rebeliantów, staje do walki z Gileadem. Podejmowane przez nią ryzyko przyniesie jednak nieoczekiwane i niebezpieczne nowe wyzwania. Jej dążenie do wymierzenia sprawiedliwości i zemsty, będzie miało na nią olbrzymi wpływ, tak samo jak na relacje, które ceni najbardziej.

Obsada

W serialu ponownie występują: Elisabeth Moss (nagrodzona za rolę w serialu Złotym Globem), Joseph Fiennes (wyróżniony za swoją kreację nominacją do Emmy), Yvonne Strahovski (nominowana za swoją rolę do Złotego Globu i Emmy), Samira Wiley (nagrodzona za swoją rolę Emmy), Alexis Bledel (nagrodzona za swoją rolę Emmy), Ann Dowd (wyróżniona za swoją kreację nagrodą Emmy i nominacją do Złotego Globu), Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford (nagrodzona za swoją rolę Emmy) oraz Sam Jaeger.

Premiera serialu

Premiera najnowszego, czwartego sezonu serialu „Opowieść podręcznej” zaplanowana została na 29 kwietnia w HBO GO. Premiera pierwszego odcinka na antenie HBO odbędzie się dzień później, 30 kwietnia.

W serwisie HBO GO dostępny jest już także film dokumentalny „Margaret Atwood. Słowo to siła”, który przedstawia portret autorki powieści Opowieść podręcznej - niezwykłej kobiety i pisarki Margaret Atwood.

