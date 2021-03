Dlaczego anulowano „The Knick”? W końcu doczekaliśmy się wyjaśnienia twórcy serialu

„The Knick” było projektem Stevena Soderbergha („Traffic”, „Erin Brockovich”, „Seks, kłamstwa i kasety wideo”), który zrobił sobie urlop od kręcenia filmów. Seria została stworzona dla Cinemaxa, a teraz oglądać ją można na HBO GO, gdzie z pewnością cieszyć się ją może jeszcze więcej osób. Tymczasem Soderbergh zdradził w szczerym wywiadzie dla „Rolling Stone”, dlaczego mimo popularności, zdecydowano nie kontynuować tej historii.

Twórca przyznał, że na tę decyzję wpłynęło kilka czynników, jednak żadne nie były pod ich kontrolą. – Program nie zrobił dla Cinemaksa tego, co miał w założeniu zrobić, czyli pomóc w rebrandingu i przyciągnięciu nowych użytkowników – wyjaśnił. – Nie było źle, jednak pod koniec drugiego sezonu stało się jasne, że nie o to im chodziło – dodał. Tłumaczył, że w związku z tym został przeniesiony do HBO, a ludzie z Cinemaksa wyliczyli swoje wydatki i stwierdzili, że nie opłaca im się tworzyć kolejnego sezonu. – Po prostu pojawił się w złym miejscu i w złym czasie – podał. – To niczyja wina – dodał.

Fani serialu mogą być jednak zadowoleni, ponieważ 3. sezon tworzony jest obecnie przez HBO oraz Barry'ego Jenkinsa i Andre Hollanda. Głównym bohaterem nowej serii zostanie Dr Algernon C. Edwards, w którego ponownie wcieli się Holland.

