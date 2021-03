Elżbieta Jaworowicz żałuje, że nie ma dzieci. „Myślę, że moje życie lepiej by wyglądało”

To rzadkie w telewizji, by jedna dziennikarka przez niespełna 40 lat z powodzeniem prowadziła popularny program. To udało się nielicznym, a wśród nich jest Elżbieta Jaworowicz. „Sprawa dla reportera” wciąż przyciąga ogromną publiczność ale zawodowy sukces gwiazda TVP okupiła swoim życiem prywatnym.

Nie jest tylko prezenterką ale dziennikarką z krwi i kości. Do swojej pracy podchodzi bardzo poważnie. Dokładnie przygotowuje materiały, jeździ na wywiady w teren i nie boi się poruszać nawet najtrudniejszych tematów. To wymaga od Elżbiety Jaworowicz ogromnego zaangażowania. Żałuję, że nie mam dzieci Trzykrotnie była zamężna, jednak nie doczekała się potomstwa. Ten trudny temat został poruszony w jednym z wywiadów.– Żałuję. Myślę, że moje życie lepiej by wyglądało. Szczęściem jest posiadanie rodziny, która daje wsparcie – przyznała w rozmowie z Dobrym Tygodniem. Na szczęście Jaworowicz ma u swego boku mężczyznę, który trwa obok niej, bez względu na wszystko. – Jestem osobą smutnawą, a on te wszystkie moje smutki potrafi mi przetłumaczyć. Z drugiej strony uważa, że jako spełniona żona spoczęłabym na laurach i redagowała cudze programy –dodała dziennikarka. Wielkie zaangażowanie gwiazdy w pracę, pomogło jednak tysięcy ludziom, których problemy poruszyła na antenie. Z otrzymywanych miesiąc w miesiąc listów wybiera tematy, które realizuje razem ze swoją ekipą. Dotyczą one wszelkich dziedzin życia: opieszałości wymiaru sprawiedliwości, bezrobocia, walki z biurokracją. Dzięki „Sprawie dla reportera” bardzo dużo osób otrzymało pomoc. Z tego Elżbieta Jaworowicz może być z pewnością dumna. Czytaj też:

Mówią o niej „polska Oprah”. Tajemnica sukcesu Elżbiety Jaworowicz