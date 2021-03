100 najlepszych filmów wyreżyserowanych przez kobiety w XXI wieku

Oto 100 produkcji, które wyreżyserowały kobiety w XXI wieku i które zostały wysoko ocenione przez widzów i krytyków. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i obejrzenia chociaż jednej z tych produkcji z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Kobiet.

„Obiecująca. Młoda. Kobieta.” reż. Emerald Fennell



Po tym jak tragiczne wydarzenia przekreśliły przyszłość Cassandry, młoda kobieta szuka zemsty na tych, którzy stają jej na drodze.



„Nomadland” reż. Chloé Zhao



Kobieta po sześćdziesiątce wybiera wędrowne życie współczesnego nomady, po tym jak w wyniku recesji straciła swój dobytek.



„One Night in Miami” reż. Regina King



Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke i Jim Brown spotykają się, aby odmienić losy segregacji rasowej na południu Stanów Zjednoczonych.



„Relic” reż. Natalie James



Córka, matka i babka są prześladowane przez uosobienie demencji, które niszczy ich rodzinny dom.



„Dick Johnson nie żyje” reż. Kirsten Johnson



Wzruszający i zabawny dokument Kirsten Johnson, która raz po raz uśmierca na ekranie swojego ojca, by przygotować się na nieuchronne pożegnanie z nim.



„All In: The Fight for Democracy” reż. Lisa Cortes i Liz Garbus



Film kręci się wokół tłumienia wyborców.



„Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado” reż. Cristina Costantini



Legendarny astrolog Walter Mercado, który zachwycał swoją barwnością i wrażliwością, zniknął u szczytu sławy. Ten dokument we wzruszający sposób wyjaśnia, co się stało.



„Athlete A: Sport w cieniu skandalu” reż. Bonni Cohen



Zobacz, jak śledztwo dziennikarskie ujawniło liczne przypadki molestowania młodych kobiet ze strony lekarza kadry amerykańskich gimnastyczek, Larry'ego Nassara.



„Nigdy, rzadko, czasami, zawsze” reż. Eliza Hittman



Licealistka z niewielkiego miasteczka zachodzi w niechcianą ciążę. Wraz z przyjaciółką ruszają do Nowego Jorku, by poszukać pomocy.



„Miss Juneteenth” reż. Channing Godfrey Peoples



Fabuła opowiada o samotnej matce i byłej nastoletniej królowej piękności, która wprowadza swoją córkę do lokalnego konkursu Miss Juneteenth.



„Totally Under Control” reż. Ophelia Harutyunyan i Suzanne Hillinger



Dokument o tym jak rząd Stanów Zjednoczonych zareagował na COVID- 19 w początkowych miesiącach pandemii.



„Blow The Man Down” reż. Bridget Savage Cole i Danielle Krudy



Po stracie matki, siostry Connolly muszą zatuszować przestępstwo. W trakcie odkrywają mroczne sekrety swojej małej rybackiej wioski.



„The Forty-Year-Old Version” reż. Radha Blank



Radha jest dramatopisarką i nauczycielką, która zbliża się do swoich 40. urodzin i żyje pod ciężarem niespełnionej obietnicy nagrody.



„Pierwsza krowa” reż. Kelly Reichardt



Utalentowany kucharz jedzie na zachód i dołącza do grupy traperów w Oregonie. Zaprzyjaźnia się z chińskim imigrantem szukającym szczęścia, wkrótce obaj współpracują, budując udany biznes.



„Asystentka” reż. Kitty Green



Absolwentka koledżu otrzymuje wymarzoną pracę przy produkcji filmów. Postępując zgodnie z zasadami, staje się coraz bardziej świadoma wszelkich nadużyć i podejrzanych zachowań.



„Kraina miodu” reż. Tamara Kotevska i Ljubomir Stefanov



Pięćdziesięcioletnia Hatidze mieszka z chorą matką w opustoszałej macedońskiej wiosce. Hoduje pszczoły i jest ostatnią z linii niezależnych pszczelarzy.



„Portret kobiety w ogniu” reż. Céline Sciamma



Francja, 1760. Marianne, malująca na zlecenie, musi wykonać portret młodej damy bez jej wiedzy.



„Mickey i niedźwiedź” reż. Annabelle Attanasio



Młoda dziewczyna próbuje znaleźć w sobie siłę, aby wyrwać się z małego miasteczka.



„Varda według Agnès” reż. Agnès Varda



Ostatni film mistrzyni ukazuje jej doświadczenia jako reżyserki i jest zaskakującym podsumowaniem jej pracy i stylu, który ewoluował przez dziesięciolecia.



„Atlantyk” reż. Mati Diop



Dakar. Robotnicy na budowie futurystucznej wieży domagają się kilkumiesięcznych, zaległych wypłat. Jeden z nich zakochany jest w Adzie, która obiecana została innemu mężczyźnie.



„Dla Samy” Waad Al-Khateab i Edward Watts



Dokument nakręcony przez mamę urodzonej w Aleppo Samy pokazuje brutalność trwającej wojny oraz próbę normalnego życia przy nieustajacym zagrożeniu.



„The Chambermaid” reż. Lila Aviles



Pracująca w ekskluzywnym meksykańskim hotelu pokojówka szuka swojego miejsca na świecie.



„Polityka jednego dziecka” reż. Zhang Lynn i Nanfu Wang



W latach 1977-2015 w Chinach obowiązywała polityka jednego dziecka. Ten ekstremalny sposób kontroli populacji w praktyce uniemożliwiał parom na więcej niż jedno dziecko. Egzekwowany był w wielu przypadkach w bardzo okrutny sposób. Wielokrotnie nagradzana dokumentalistka Nanfu Wang, właśnie po raz pierwszy została matką. Z tej perspektywy wspólnie z Jialing Zhang przygląda się procesowi radzenia sobie Chińczyków z wieloletnią traumą niszczycielskiego eksperymentu społecznego. Reżyserki odkrywają kolejne, szokujące przypadki łamania praw człowieka od przymusu porzucania noworodków, przez uprowadzenia po przymusowe sterylizacje i aborcje. Ujawniają fakty o zmuszaniu milionów Chińczyków do popełniania zbrodni przeciwko sąsiadom i członkom rodziny. Rozmawiają z ofiarami i podżegaczami. Przerywają milczenie na temat bezprecedensowego eksperymentu społecznego, który zniszczył niezliczone istnienia. A na tych, którzy zostali, odcisnął trwałe piętno.



„Too Late to Die Young” reż. Dominga Sotomayor Castillo



Leniwe dni na chilijskiej Północy. Kilka rodzin próbuje stworzyć tu dla siebie nowy świat po upadku dyktatury Pinocheta. Wśród starszych i młodszych bohaterów uwagę przykuwa nastoletnia Sofía, paląca za dużo papierosów i słuchająca Sinead O’Connor. Podkochuje się w niej rówieśnik Lucas, ale tęskniąca za matką dziewczyna z większym zainteresowaniem spogląda na starszego Ignacio. U podnóża Andów dzieciaki kąpią się w strumykach i szukają wciąż uciekającego psa, a dorośli zaczynają przygotowania do noworocznego przyjęcia. Co przyniesie ono budującym swoją utopię bohaterom?



„Kłamstewko” reż. Lulu Wang



Rodzina decyduje się ukryć przed ukochaną babcią złe wieści o jej stanie zdrowia i odwiedzić ją tłumnie pod naprędce skleconym pretekstem: hucznym weselem kuzyna.



„Tygrysy się nie boją” reż. Issa López



Kiedy matka Estrelli nagle znika, młoda dziewczyna zostaje zupełnie bez opieki, ląduje na ulicy i dołącza do gangu bezdomnych dzieci, tym samym rozpoczynając ciąg niebezpiecznych i tragicznych wydarzeń. Dzieciaki, zamieszane w mafijne porachunki, próbują przetrwać w otoczeniu wojny narkotykowej i nawiedzających je duchów.



„Ważniejsza od królów” reż. Lauren Greenfield



Imelda Marcos, była żona prezydenta, dyktatora Filipin ma dziś 90 lat. Niezależnie od przeciwności, konsekwentnie dąży do przywrócenia wielkości swojej rodziny. Niewiarygodną korupcję, zamiłowanie do gromadzenia luksusowych dóbr i życie na poziomie niewyobrażalnym dla Filipińczyków zamienia dziś w opowieść o miłości do swojego kraju. Niezrażona swoją przegraną w walce o fotel prezydenta, robi wszystko, by wiceprezydentem został jej syn Ferdinand „Bongbong”. Syn mówi o niej, że to „polityczne zwierzę”. Imelda Marcos została pierwszą damą Filipin w 1965 roku i nadal żyje tak, jakby pełniła tę funkcję. Kręcony od 2014 roku dokument splata przeszłość i teraźniejszość. Pokazuje niezachwianą wiarę Imeldy Marcos w swoją prawość.



„Robiąc szum, czyli o dźwięku w filmie” reż. Midge Costin



Czy pamiętacie, jak w „Skarbie” Adolf Dymsza robił efekty dźwiękowe na potrzeby radiowego słuchowiska? W początkach kina dźwiękowego nie wyglądało to wcale bardziej profesjonalnie. Każde wielkie studio miało swój zestaw powtarzalnych efektów: wystrzałów, rykoszetów, kroków, grzmotów, a producenci uważali, że od dźwięku ważniejsze są dialogi i muzyka. Dopiero w późniejszych latach obdarzeni słuchem doskonałym artyści pokroju Waltera Murcha („Czas apokalipsy”) i Bena Burtta („Gwiezdne wojny”) oraz reżyserzy tacy jak Stanley Kubrick, George Lucas czy Francis Ford Coppola zmienili sposób, w jaki nie tylko oglądamy filmy, lecz również ich słuchamy. „Wywołując fale...” to fascynująca podróż przez historię dźwięku i efektów dźwiękowych, od „Śpiewaka jazzbandu” po „Romę”. Mistrzowie fachu zdradzają sekrety swojej pracy i dzięki ich opowieściom usłyszycie w kinie jeszcze więcej. I już nigdy nie spojrzycie na Chewbaccę tak jak do tej pory.



„Szkoła melanżu” reż. Olivia Wilde



W przeddzień ukończenia liceum dwie przyjaciółki decydują się nadrobić jednej nocy cztery lata utracone na naukę bez zabawy.



„Little Woods” reż. Nia DaCosta



Ollie oczekuje zakończenia nadzoru kuratora, zmagając z eksmisją oraz powrotem do dilowania lekami. W tym samym czasie zamieszkująca kamper na parkingu siosiostra Deb dowiaduje się o ciąży i planuje ją usunąć.



„Bądź sobą, czyli nieopowiedziana historia Alice Guy-Blaché” reż. Pamela B. Green



Francuzka swoją przygodę z kinem zaczęła, pracując jako sekretarka Léona Gaumonta. Szybko pięła się po szczeblach kariery, by w wieku 23 lat nakręcić swój pierwszy film. Po ponad dziesięcioletniej współpracy z wytwórnią Gaumont wraz z mężem przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie założyła własne studio. Szacuje się, że Alice Guy-Blaché miała udział – reżyserski, scenariuszowy czy producencki – w blisko tysiącu filmów.



„Amerykańska fabryka” reż. Steven Bognar i Julia Reichert



Miliarder z Chin otwiera fabrykę w Ohio i zatrudnia amerykańskich robotników, co szybko prowadzi do konfliktu kultur.



„Ave Satan?” reż. Penny Lane



Chcąc walczyć o pluralizm religijny grupa Amerykanów zakłada Świątynię Szatana. Ruch niespodziewanie zyskuje popularność.



„Sny wędrownych ptaków” reż. Ciro Guerra i Cristina Gallego



Kolumbijska rodzina z plemienia Wayúu angażuje się w niezwykle dochodowe zajęcie – sprzedaż marihuany amerykańskim hippisom.



„Małe kobietki” reż. Greta Gerwig



Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.



„Cóż za piękny dzień” reż. Marielle Heller



Apatyczny reporter nawiązuje kontakt z najbardziej lubianym sąsiadem w kraju.



„Rafiki” reż. Wanuri Kahiu



Dwie przyjaciółki, które pochodzą z kraju, gdzie homoseksualizm jest zakazany, zakochują się w sobie.





„Mustang” reż. Laure de Clermont-Tonnerre



Skazaniec bierze udział w programie resocjalizacyjnym, który polega na pracy z dzikimi mustangami.



„Raise Hell: The Life And Times Of Molly Ivins” reż. Janice Engel



Dokument opowiada historię Molly Irvins, która walczyła z korupcją.



„Słodziak” reż. Alma Har'el



Burzliwe dzieciństwo aktora Otisa Lorta oraz jego lat młodzieńczych, kiedy to za pośrednictwem snów i kina próbuje pogodzić się z ojcem.



„Sword of Trust” reż. Lynn Shelton



Przewrotna komedia rozgrywająca się na zanurzonym w amerykańskich mitach Południu. Mary (Michaela Watkins) towarzyszy w wyprawie do Birmingham swojej przyjaciółce Cynthii (Jillian Bell), która ma nadzieję, że odziedziczy dom po dziadku. Okazuje się jednak, że nieruchomość przejął bank, a wnuczka dostała w spadku tylko tajemniczy miecz. Według listu zmarłego seniora jest to bezcenne trofeum, które udowadnia, że Konfederaci tak naprawdę wygrali wojnę secesyjną. Kiedy bohaterki próbują sprzedać broń w lombardzie, jego właściciel Mel (Marc Maron) nawiązuje kontakt z grupą zainteresowanych kupnem lokalnych patriotów. Wkrótce sprawa absurdalnie się komplikuje.



„Zapada noc” reż. Tanya Hamilton



Jest rok 1976. W tle wielkie przemiany społeczne, prezydentura Jimmy’ego Cartera i trwająca emancypacja czarnoskórych Amerykanów. Po latach tajemniczej nieobecności do Filadelfii wraca Marcus. Jedyne osoby, dla których powrót Marcusa nie jest okazją do rozmaitych spekulacji, to dawna przyjaciółka Patricia oraz jej dziesięcioletnia córka Iris. Działacze Black Movement, organizacji, której Marcus był niegdyś aktywistą, podejrzewają, że brał on udział w spisku, którego ofiarami padli ich współbracia. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, kiedy okazuje się, że Marcus jest w posiadaniu informacji, która może być fatalna dla czarnoskórej społeczności…



„Zatrzyj ślady” reż. Debra Granik



Weteran wojny zamieszkuje z trzynastoletnią córką publiczny park. Żyją w odsobnieniu, do momentu gdy dziewczynka zostaje zauważona przez biegacza i na miejsce przybywają służby.





„Lato 1993” reż. Carla Simón



Sześcioletnia Frida, po stracie matki, musi nauczyć się żyć z nowymi opiekunami. Wszystko się dzieje w błogiej, letniej scenerii katalońskiej prowincji.



„Czy mi kiedyś wybaczysz?” reż. Marielle Heller



Gdy Lee traci pracę, zaczyna zarabiać na życie podrabiając listy sławnych osób i sprzedając je kolekcjonerom.



„Pomiędzy” reż. Maysaloun Hamoud



Pochodzące z Palestyny bohaterki dzielą mieszkanie w postępowym Tel Avivie. Miasto daje im niezbędny do życia oddech, wolność oraz poczucie spełnienia, ale i to ma swoją cenę. Gdy do mieszkania wprowadza się kuzynka jednej z kobiet Nour, kontrast pomiędzy konserwatywną tradycją a postępem wzrasta jedynie na sile. Staje się to powodem wielu zabawnych sytuacji i nieporozumień.



„Marlina: Zbrodnia w czterech aktach” reż. Mouly Surya



Grupa bandytów postanawia napaść mieszkającą na odludziu wdowę.



„Pick of the Litter” reż. Dana Nachman i Don Hardy Jr.



Dokument o psach szkolonych do pomagania ludziom.



„Do wszystkich chłopców, których kochałam” reż. Susan Johnson



Sekretne listy miłosne nastolatki Lary Jean zostają odkryte i zaczynają siać spustoszenie w jej życiu miłosnym.



„Jeździec” reż. Chloe Zhao



Kowboj doznaje poważnego wypadku, ale nie chce zrezygnować z udziału w rodeo - nawet jeśli miałby to przypłacić życiem.



„Free Solo” reż. Jimmy Chin i Elizabeth Chai Vasarhelyi



Alex Honnold jako pierwszy człowiek na świecie podejmuje próbę samotnej wspinaczki, bez żadnych zabezpieczeń na ścianę El Capitan w Parku Narodowym Yosemite.



„Science Fair” reż. Cristina Costantini i Darren Foster



Opowiada o życiu dziewięciu nastolatków przygotowujących się do Międzynarodowych Targów Naukowo-Technicznych Intel.



„Nie jestem czarownicą” reż. Rungano Nyoni



Dziewięcioletnia Shula zostaje skazana za uprawianie magii i zamknięta w obozie dla czarownic.



„Zama” reż. Lucrecia Martel



Diego de Zama to zarządca rezydujący na peryferiach XVIII-wiecznej hiszpańskiej kolonii. Żyje w stanie ciągłego oczekiwania na awans.



„Oh Lucy!” reż. Atsuko Hirayanagi



Setsuko ma wrażenie, że wpadła w pułapkę życia w Tokio, do czasu, gdy jej siostrzenica Mika namawia ją, aby zapisała się na niezwykle oryginalne zajęcia z języka angielskiego. Wymagają one od niej noszenia blond peruki i wcielenia się w rolę Amerykanki o imieniu Lucy. Nowa tożsamość budzi w Setsuko głęboko skrywane emocje, co powoduje, że szybko zakochuje się w swoim nauczycielu Johnie. Po tym jak John nagle znika i przestaje prowadzić zajęcia, Setsuko dowiaduje się, że on i Mika byli parą. Z pomocą swojej siostry Ayako pokonuje połowę globu i dociera na peryferia południowej Kalifornii, aby odnaleźć parę uciekinierów.



„Western” reż. Valeska Grisebach



Akcja „Westernu” rozgrywa się nie tylko na pograniczu bułgarsko-greckim, ale i na pograniczu dwóch obcych światów: lokalnych wieśniaków i niemieckich robotników budujących na zapadłej prowincji infrastrukturę. Pośród idyllicznych pejzaży, pod uderzającym do głów słońcem toczy się podszyta lękiem gra o dominację. Współprodukowany przez Maren Ade (Toni Erdmann) film ma charyzmatycznego bohatera, dawnego najemnego żołnierza Meinharda (naturszczyk Meinhard Neumann emanuje urokiem dawnych hollywoodzkich gwiazd) dokonującego plemiennej zdrady –wybiera bowiem towarzystwo pogardzanych miejscowych, czego nie mogą mu wybaczyć koledzy z budowy.



„On Her Shoulders” reż. Alexandria Bombach



23-letnia Nadia Murad podjęła się niezwykle trudnej misji. W imieniu swoim i swojej społeczności – Jazydów – opowiada światu o ich masowej eksterminacji z rąk Państwa Islamskiego. Ta mniejszość religijna zamieszkująca muzułmański Irak jest brutalnie zabijana, a kobiety stają się seksualnymi niewolnicami. Nadia, której udało się uciec z kraju, zdecydowała się mówić głośno o tym, co dzieje się z jej rodakami. Rola, której się podjęła, jest niezwykle wymagająca. Raz po raz Nadia przeżywa na nowo traumatyczne doświadczenia terroru, ale się nie poddaje. Mówi spokojnym, opanowanym i pełnym godności głosem. Występuje w parlamencie kanadyjskim, amerykańskich mediach czy wreszcie na forum ONZ u boku prawniczki Amal Clooney. Poruszający film, będący uznaniem dla odwagi i nieustępliwości Nadii Murad. Pokazuje koszty, jakie ponosi młoda kobieta tak bardzo odpowiedzialna za swoją społeczność.



„Outside In” reż. Lynn Shelton



Ceniona amerykańska reżyserka Lynn Shelton lubi przyglądać się połamanym, doświadczonym przez los, ale jednocześnie nietracącym nadziei bohaterom. Nie inaczej jest w przypadku Outside In, gdzie ciasno splatają się losy trzech osób. Pierwszą z nich jest niespełna 40-letni Chris, który po długiej odsiadce, będącej konsekwencją błędów młodości, przedterminowo wychodzi z więzienia. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc jego byłej nauczycielki z liceum Carol. Kobieta z kolei utknęła w małżeństwie, gdzie od dłuższego czasu miłość zastąpiona została rutyną dnia codziennego. Próbujący przystosować się do "nowego" życia Chris budzi jej zainteresowanie, zwłaszcza że mężczyzna szybko daje jej do zrozumienia, iż nie jest mu obojętna. Jednocześnie z bohaterem zaprzyjaźnia się córka Carol - Hilde, która widzi w nim pokrewną duszę i szansę na zrozumienie.



„Good Manners” reż. Marco Dutra i Juliana Rojas



Clara jest samotną, ciemnoskórą pielęgniarką, która szuka pracy w charakterze niani. Zatrudnia ją zamożna Ana, która spodziewa się dziecka i potrzebuje pomocy jeszcze przed porodem. Między całkiem różnymi kobietami rodzi się głęboka więź, jednak coraz dziwniejsze zachowanie Any zaczyna niepokoić Clarę.



„Dark Money” reż. Kimberly Reed



Dokument opowiadający o skutkach korporacyjnych pieniędzy i wpływów na amerykański system polityczny.



„Private Life” reż. Tamara Jenkins



Zmagająca się z bezpłodnością para próbuje ocalić swoje małżeństwo wśród zawirowań procedur adopcyjnych i leczenia in vitro.



„RBG” reż. Julie Cohen i Betsy West



Ruth Bader Ginsburg, 85-letnia dziś sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, wypracowała spektakularną spuściznę prawną i stała się amerykańską ikoną feminizmu. W latach pięćdziesiątych, jako jedyna kobieta wśród kilkuset mężczyzn, studiowała prawo na Harvardzie. W latach siedemdziesiątych została pierwszą w historii kobietą na stanowisku profesora na Uniwersytecie Columbia i napisała pierwszy w historii podręcznik prawa poświęcony dyskryminacji płci. Od 1993 roku jest sędzią Sądu Najwyższego wyczuloną na sprawy dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry i orientację seksualną. Ruth Bader Ginsburg dzięki swojej tytanicznej pracy i sile argumentacji, odmieniła życie milionów kobiet i mężczyzn. Nieustępliwa, a jednocześnie spokojna i skromna kobieta nieoczekiwanie została także ikoną popkultury. Jest prawdopodobnie jedyną sędzią na świecie, której podobizna – jako wyraz szacunku – w formie tatuażu widnieje na ramionach fanów.



„Twarze, plaże” reż. Agnès Varda i Jr.



xVarda i JR odwiedzają małe społeczności, wioski i farmy od Aubin po Bonnieux i Pirou-Plage, odkrywając, że każdy człowiek ma inną, ale równie ciekawą, historię do opowiedzenia.



„Kusama” reż. Heather Lenz



Obsesyjne, halucynacyjne wzory z kropek są znakiem rozpoznawczym Yayoi Kusamy, najbardziej ekscentrycznej, a obecnie najdroższej japońskiej artystki. W filmie Heather Lenz przenosimy się do Ameryki lat 60., gdy młoda Japonka dopiero zaczyna walkę o sławę. Walczy też z rasizmem i seksizmem w zdominowanym przez mężczyzn świecie sztuki, w którym jako kobieta i Azjatka uznawana jest za kuriozum. Kusama do Nowego Jorku wyjechała w 1957 roku i to w tym mieście stworzyła swoje najsłynniejsze prace. W latach 70. była antywojenną aktywistką. Organizowała marsze i performatywne protesty. Zaproponowała prezydentowi Nixonowi seks w zamian za wycofanie wojska z Wietnamu. Na tzw. festiwalach ciał setki ludzi w euforii zrzucały ubrania, a Kusama malowała na ich skórze kropki. W 1972 roku wróciła do Japonii, gdzie dobrowolnie zamieszkała w szpitalu psychiatrycznym. Mieszka tam do dziś.



„Lady Bird” reż. Greta Gerwig



Rok z życia zbuntowanej dziewczyny, która uczy się w katolickim liceum.



„Trophy” reż. Shaul Schwarz i Christina Clusiau



Dogłębne spojrzenie na potężne branże łowiectwa, hodowli i ochrony dzikiej zwierzyny w USA i Afryce



„Kedi - sekretne życie kotów” reż. Ceyda Torun



Stambuł to miasto z sięgającą tysięcy lat historią i jedyne najprawdziwsze kocie imperium. Spryciara, Przylepa, Sułtan, Flirciarz, Bestia, Szajba i Cwaniak to indywidualności, które są przewodnikami po mieście.



„Whose Streets?” reż. Sabaah Folayan



Film o zabiciu Michaela Browna.



„Mudbound” reż. Dee Rees



Rodzina McAllanów przenosi się na farmę w Missisipi. Ich sąsiadami są Jacksonowie, czarnoskórzy rolnicy, którzy często padają ofiarami rasizmu ze strony białych mieszkańców.



„Step” reż. Amanda Lipitz



Film opowiadający o dziewczynkach uczęszczających do Baltimore Leadership School for Young Women.



„Bombshell: The Hedy Lamarr Story” reż. Alexandra Dean



Sylwetka aktorki, której zainteresowania naukowe doprowadziły do stworzenia technologii wykorzystywanej w GPS, Wi-Fi i Bluetooth.



„Żywiciel” reż. Nora Twomey



Jedenastoletnia Afganka przebiera się za chłopca, aby podjąć pracę i pomóc rodzinie.



„All This Panic” reż. Jenny Gage



Grupa nastoletnich dziewcząt, dorastających na Brooklynie, porusza się po ulotnej drodze między dzieciństwem a dorosłością. Nakręcony na przestrzeni trzech lat, jest medytacją nad tajemniczym, często bolesnym, ale ostatecznie radosnym okresem nastoletnim.



„Most Beautiful Island” reż. Ana Asensio



Mieszkająca w Nowym Jorku młoda Hiszpanka Luciana skrywa mroczną przeszłość, która nie daje jej spokoju. W dodatku brakuje jej pieniędzy - wyjada współlokatorce produkty z lodówki, nie ma jak zapłacić za lekarza czy taksówkę, chwyta się mało satysfakcjonujących fuch. Podczas jednej z nich, kiedy w przebraniu kurczaka rozdaje ulotki na Times Square, poznaje Olgę, rosyjską modelkę, która, tak jak ona, próbuje przetrwać w wielkim mieście. Chcąc pomóc, nowa znajoma odstępuje jej dobrze płatne zlecenie: ma tylko zjawić się w czarnej sukience na przyjęciu. Luciana poznaje na nim mroczne oblicze Nowego Jorku, które dla zaproszonych tam dziewcząt może okazać się śmiertelnie niebezpieczne.



„School Life” reż. Neasa Ní Chianáin



Szary gmach irlandzkiej Headfort School tylko z zewnątrz przypomina ponure szkoły z internatem. Dzięki takim nauczycielom, jak Amanda i John Leyden, pracującym tu od ponad 40 lat, dzieci szybko zapominają o tęsknocie za domem. Przez cały rok szkolny kamera obserwuje życie uczniów i opiekunów. Okazuje się, że szkoła może być miejscem twórczym i przyjaznym, choć przywilej dostania się do takich miejsc jak Headfort jest dostępny tylko dla nielicznych.



„Wonder Woman” reż. Patty Jenkins



Amazońska księżniczka Diana przybywa do cywilizowanego świata, aby pokonać boga wojny dążącego do zniszczenia ludzkości.



„Cameraperson” reż. Kirsten Johnson



Kirsten Johnson odsłania sekrety swojej pracy za kamerą, sięgając po bogaty zbiór materiałów, które stworzyła, jeżdżąc przez dekady po całym świecie. Film prezentuje kolekcję jej wizualnych wspomnień i przedstawia odkrywczą siłę, która tkwi w kamerze.



„Things to Come” reż. Mia Hansen-Løve



Nathalie uczy filozofii w szkole średniej w Paryżu. Z pasją wykonuje swoją pracę, a szczególną przyjemność sprawia jej przekazywanie uczniom zamiłowania do myślenia. Jako zamężna kobieta z dwójką dzieci dzieli swój czas między rodzinę, byłych uczniów i zaborczą matkę. Pewnego dnia mąż oświadcza, że zostawia ją dla innej kobiety. Mierząc się z tą narzuconą jej wolnością, Nathalie musi na nowo ułożyć swoje życie.



„Weiner” reż. Josh Kriegman i Elyse Steinberg



Skompromitowana kampania wyborcza Anthony'ego Weinera staje się obiektem rozważań na temat dzisiejszej polityki.



„The Fits” reż. Anna Rose Holmer



Boks, taniec, dorastanie oraz dziwne, jakby ponadnaturalne opętania – debiut Anny Rose Holmer ma siłę rażenia lewego sierpowego i subtelność baletowego pas de deux. Drgawki opowiadają o Toni (rewelacyjna Royalty Hightower), jedenastoletniej Afroamerykance, która pod okiem starszego brata trenuje boks. Bardziej pociąga ją jednak udział w grupie tanecznej, gdzie wraz ze starszymi koleżankami ćwiczy układy na potrzeby szkolnych uroczystości. Zespół, złożony z dziewczyn w różnym wieku, przeżywa jednak niepokojące chwile. Na każdej próbie któraś z uczennic dostaje dziwnych drgawek, przypominających atak padaczki. Nie wiadomo, co jest ich przyczyną, ani która z nich będzie następna.



„XIII poprawka” reż. Ava DuVernay



Badacze, aktywiści i politycy analizują przyczyny kryminalizacji Afroamerykanów oraz wzrostu liczby więźniów w USA.



„Dark Horse” reż. Louise Osmond



Grupa znajomych postanawia wyhodować konia wyścigowego. Ku zdziwieniu fachowców, Dream Alliance zaczyna odnosić sukcesy.



„Niewinne” reż. Anne Fontaine



Polskie zakonnice zgwałcone przez czerwonoarmistów ukrywają swoją sytuację przed wszystkimi. Jedynie francuskiej lekarce z misji Czerwonego Krzyża udaje się pomóc kobietom w habitach.



„Czarownica miłości” reż. Anna Biller



Piękna czarownica przyjeżdża do małego miasteczka, w którym przy pomocy czarów desperacko szuka miłości. Zaraz po jej przybyciu miejscowi mężczyźni zaczynają się dziwne zachowywać.



„Gorzka siedemnastka” reż. Kelly Fremon Craig



Nadine nie jest szczęśliwą nastolatką. Los dziewczyny staje się jeszcze bardziej nieznośny, gdy starszy brat zostaje chłopakiem jej najlepszej przyjaciółki.



„Królowa Katwe” reż. Mira Nair



Młoda dziewczyna z Ugandy pragnie zostać szachową mistrzynią świata.



„Niezłe jaja!” reż. Penny Lane



Dokumentuje życie i karierę Johna R. Brinkleya (1885-1942), lekarza z Milford w stanie Kansas, który rzekomo odkrył lekarstwo na męską impotencję poprzez wszczepianie kozich jąder w moszny swoich ludzkich pacjentów.



„Toni Erdmann” reż. Maren Ade



Lekkoduch Winfried postanawia złożyć swojej zapracowanej córce wizytę w Bukareszcie. Spotkaniu towarzyszy jego ekscentryczne alter ego "Toni Erdmann", przedstawiający się jako coach szefa dziewczyny.



„Pustynna burza” reż. Elite Zexer



Layla pochodzi z plemienia mieszkających na pustyni Beduinów, ale jest niezależną i nowoczesną dziewczyną. Studiuje w mieście i ma świetne kontakty z ojcem, który uczy ją prowadzić samochód, umacniając w niej poczucie samodzielności. Kiedy Layla wraca do rodzinnej wioski, wolność i niezależność okazują się złudzeniem – musi podporządkować się tradycji spajającej od wieków plemię. Łatwej sytuacji nie ma też matka dziewczyny, Jalila, która jest świadkiem ślubu męża z nową młodszą żoną. Początkowo to właśnie surowa Jalila nie pozwala córce spotykać się z chłopakiem, którego poznała na studiach, wkrótce jednak okazuje się, że nie ma ona tak złych intencji, jakby się wydawało.



„Viviane chce się rozwieść” reż. Ronit Elkabetz



Mąż Viviane, z którym kobieta jest od lat w separacji, nie chce dać jej rozwodu. Zbliża się ostateczna rozprawa.



„Sherpa” reż. Jennifer Peedom



Film skupia się na Phurbie Tashi, szerpie, który pokonał 21 wejść na Mount Everest i przewodzi zespołowi Himex. Obraz przedstawia część kultury szerpów i ich duchowy związek z górą, a także ciężką pracę i ryzyko podejmowane przez nich podczas wielokrotnych wspinaczek.



„Odpowiednie zachowanie” reż. Desiree Akhavan



Pochodząca z irańskiej rodziny biseksualna Shirin mieszka w Nowym Jorku. Gdy zakochuje się w dziewczynie o imieniu Maxine, stara się ukryć prawdę przed najbliższymi. Związek nie wytrzymuje próby.



„Prawie jak matka” reż. Anna Muylaert



Val pracuje jako gosposia bogatej rodziny w São Paulo. Pewnego dnia przyjeżdża do niej córka wychowywana do tej pory przez krewnych.



„Mustang” reż. Deniz Gamze Ergüven



Pięć sióstr próbuje przeciwstawić się opiekunom, pragnącym wydać je za mąż.



„Cuda” reż. Alice Rohrwacher



Gelsomina, nastolatka wychowująca się z dala od cywilizacji, namawia rodziców, by wzięli wspólnie udział w teleturnieju TV. Kiedy lato dobiegnie końca, jej życie nie będzie już takie samo.



„Serce psa” reż. Laurie Anderson



Dokument multimedialnej artystki będący przemyśleniami nad jej związkiem z ukochanym terrierem.



„Girlhood” reż. Céline Sciamma



Nastoletnia Marieme poznaje szefową gangu i opuszcza pełen problemów dom. Liczy, że gdy dołączy do nowej grupy, odmieni swój los.



„Wyznania nastolatki” reż. Marielle Heller



Dojrzewanie to prawdopodobnie najtrudniejszy czas w życiu każdego człowieka. Boleśnie doświadcza go nadwrażliwa autorka komiksowego pamiętnika, piętnastolatka Minnie, za wszelką cenę pragnąca udowodnić samej sobie swoją atrakcyjność, co do której ma wątpliwości. Choć nie może narzekać na brak zainteresowania rówieśników, wdaje się w romans ze starszym mężczyzną. Chłopakiem swojej matki, co naturalnie powoduje szereg poważnych komplikacji.



„Janis” reż. Amy Berg



Szczery, emocjonalny i przemyślany film, może nawet bardziej o Joplin jako o osobie niż legendzie. Sięgając do prywatnych zapisków artystki, wydobywając z rodzinnych archiwów fotografie, nagrania, a przede wszystkim listy, Berg powraca do teksańskiego dzieciństwa Janis Joplin, naznaczonego bolesnym odrzuceniem i poczuciem niedopasowania. Przywołuje też czasy rozkwitu kariery piosenkarki w San Francisco, trudne początki, skomplikowane relacje z zespołem, atmosferę Woodstock i pierwsze miłości. Tu na scenę wkraczają dawni koledzy muzycy, ludzie z branży, przyjaciele, kochankowie. To oni tworzą wizerunek Joplin: równie utalentowanej co niepewnej siebie gwiazdy, która nigdy nie przestała być dziewczyną z Teksasu.



„Selma” reż. Ava DuVernay



Po odebraniu Pokojowej Nagrody Nobla, Martin Luther King wraca do USA, gdzie czekają go nowe wyzwania. Jest rok 1965, a walka o prawa obywatelskie Afroamerykanów wchodzi w decydującą fazę. Z miasta Selma w kierunku Montgomery wyrusza marsz protestacyjny, brutalnie spacyfikowany przez siły porządkowe działające z polecenia słynącego z rasistowskich poglądów gubernatora George'a Wallace'a. Jednak poruszająca relacja telewizyjna, pokazująca rozbicie pokojowego demonstracji sprawia, że do Selmy z całego kraju ściągają ogromne rzesze ludzi o różnym kolorze skóry i wyznaniu. W stronę Montgomery kieruje się wielotysięczny tłum, któremu przewodzi sam King. Prezydent USA Lyndon Johnson, świadomy, że gubernator Wallace zrobi wszystko, by demonstranci nie zaznali spokoju, gorączkowo szuka rozwiązania, które pozwoli uniknąć rozlewu krwi i szeroko relacjonowanej przez media katastrofy wizerunkowej demokratycznej Ameryki.

