Kontuzja na planie „Twoja twarz brzmi znajomo”. Uczestnik doznał bolesnego urazu

„Twoja twarz brzmi znajomo” to program emitowany na Polsacie, a jego formuła skupia się wokół metamorfoz uczestników. Aktorzy, piosenkarze oraz inni przedstawiciele show-biznesu mają za zadanie jak najwierniej odwzorować występy muzycznych gwiazd polskiej oraz światowej estrady.

Piotr Gawron-Jedlikowski odniósł kontuzję

Uczestnicy swoje nagrody za wygrane odcinki przeznaczają na cele charytatywne, a cała rywalizacja ma charakter lekki i żartobliwy. W najnowszej edycji dołączył do niej Piotr Gawron-Jedlikowski, czyli aktor znany widzom seriali takich jak „Pierwsza miłość” czy „Korona Królów”.

Gawron-Jedlikowski nie będzie wspominał dobrze przygotowań do jednego z odcinków, o czym poinformował portal pomponik.pl. – Podczas ćwiczenia wymagającej choreografii gwiazdor zerwał sobie ścięgno Achillesa. Jedlikowski mimo ogromnego dyskomfortu dokończył taniec – przekazał informator serwisu.

Młody aktor zmagał się z dużym bólem, ale kontuzja nie wykluczy go z programu. Lekarz podjął decyzję o założeniu stabilizatora stawu skokowego oraz zlecił rehabilitację. – Wszystkie postacie do kolejnych odcinków przygotowuje z ortezą. Nie daje mu to żadnych forów. Przez jurorów jest oceniany tak samo jak pozostali – przekazał rozmówca Pomponika.

„Twoja twarz brzmi znajomo” – kto wystąpi?

Podobnie jak w poprzednich edycjach, również w najnowszej polsatowski program poprowadzą Maciej Dowbor oraz Piotr Gąsowski. W rolach jurorów zobaczymy z kolei Małgorzatę Walewską, Kacpra Kuszewskiego, Katarzynę Skrzynecką oraz Adama Strycharczuka, który zastąpił zmarłego przed rokiem Pawła Królikowskiego.

Uczestnikami show są z kolei: Tamara Arciuch, Maja Hyży, Anna Maria Sieklucka, Magda Narożna, Lesław Żurek, Michał Meyer, Piotr Gawron-Jedlikowski i Paweł Góral. Pierwszy odcinek programu zostanie wyemitowany w piątek 5 marca o godz. 20:05. Jest to duża zmiana, ponieważ poprzednie odsłony „Twoja twarz brzmi znajomo” pokazywano w soboty o godz. 22.

instagramCzytaj też:

Jego film przyniósł DiCaprio upragnionego Oscara. Inarritu tworzy kolejny projekt – „Limbo”