Aleksandra Żebrowska zwróciła uwagę na nowy problem. „Wszyscy będziemy elfami”

„Co zrobimy z uszami po pandemii?” – zapytała Aleksandra Żebrowska na Instagramie. Żona popularnego aktora do postu dołączyła zdjęcie, na którym pozuje do selfie, a jej uszy odstają z powodu nacisku wywieranego przez gumki przy maseczce. Użytkownicy mediów społecznościowych ochoczo ruszyli do udzielania Aleksandrze Żebrowskiej rad.

„Poucinamy. A może jakiś program Uszy+ będzie czy coś”, „Będziemy kolejny rok nosić maseczki odwrotnie/na tył głowy, to uszy wrócą do stanu sprzed pandemii”, „Wszyscy będziemy elfami”, „Wreszcie ktoś poruszył ten problem” – czytamy w komentarzach pod postem.

Michał i Aleksandra Żebrowscy pobrali się w 2009 roku. Para ma trzech synów – Franciszka, Henryka oraz Feliksa, który na świat przyszedł na początku sierpnia 2020 roku. Tuż po narodzinach trzeciego dziecka, jego zdjęciem pochwalił się dumny tata w mediach społecznościowych. Aleksandra Żebrowska także odsłania kulisy życia prywatnego w sieci. Pokazuje swoją codzienność w roli matki, nie idealizując jej, a to z kolei bardzo doceniają internauci.

