„Trwają próbne matury. To zdjęcie jest z czasu, kiedy też trwały, tylko że ja brałam wtedy w nich udział” – napisała Anita Werner na Instagramie. Dziennikarka TVN24 do postu dołączyła zdjęcie sprzed lat. W dalszej części złożyła życzenia tegorocznym maturzystom, zwracając jednocześnie uwagę na trudne warunki, w których przyszło im podchodzić do próbnych egzaminów dojrzałości.

„Wszystkim maturzystom życzę, żeby tę próbę przeszli zwycięsko, żeby mimo tych trudnych warunków dookoła, nabrali pewności siebie. A później, żeby wybrali dla siebie drogę, która da im pasję, szczęście i zaprowadzi do wymarzonego celu. Powodzenia!” – napisała Anita Werner. „PS. Rodzicom maturzystów też życzę powodzenia. I cierpliwości” – dodała na zakończenie.

Anita Werner na zdjęciu sprzed lat. „Jak pięknie w długich włosach”



Użytkownicy mediów społecznościowych komplementowali urodę dziennikarki. „Już wtedy piękna”, „Jak pięknie w długich włosach”, „Minęło wiele lat, a Pani nadal jest piękną kobietą” – czytamy w komentarzach. Inni internauci dziękowali dziennikarce za życzenia skierowane do rodziców tegorocznych maturzystów. „Dziękuję jako mama maturzystki. Jest ciężko, ale damy radę” – napisała jedna z obserwatorek Anity Werner.

