Kurdej-Szatan pokazała, jak wygląda pięć miesięcy po porodzie. Zadała nietypowe pytanie

„A czy Wasi mężowie Was kochają pięć miesięcy po porodzie” – zapytała Barbara Kurdej-Szatan na Instagramie. Aktorka zapozowała do zdjęcia, trzymając synka na rękach. Do wpisu dodała rozbawioną emotikonę. Post wywołał liczne reakcje użytkowników mediów społecznościowych. Internautki komplementowały aktorkę i zwracały uwagę na jej naturalność.

„Jaka jesteś normalna... taka matkowa... a w tym taka piękna”, „Jak to dobrze widzieć taką »normalną« twarz matki, bo te wszystkie instagramowe piękności wprawiają w kompleksy. Pozdrawiam” – czytamy w komentarzach. Inne obserwatorki Barbary Kurdej-Szatan dzieliły się historiami dotyczącymi swojego życia prywatnego.

instagram

Barbara i Rafał Szatan – życie prywatne

Barbara i Rafał Szatan po raz pierwszy zostali rodzicami w 2012 roku. Wówczas na świat przyszła ich córka Hanna. W maju 2020 roku aktorka i muzyk potwierdzili doniesienia, że już niedługo na świat przyjdzie ich kolejny potomek. Synek pary urodził się we wrześniu.

Czytaj też:

Kamila Wybrańczyk pokonała „Zusje”. Artur Szpilka kibicował w wyjątkowej stylizacji