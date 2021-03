Ewa Kasprzyk zaskoczyła wszystkich! Polska gwiazda planuje ślub

Okazuje się, że tuż po poznaniu, oboje zgodnie stwierdzili, że nie interesują ich żadne relacje. Uczucie jednak okazało się silniejsze. I choć dotychczas starali się chronić swoją prywatność, to w najnowszym wywiadzie dla „Dzień dobry TVN” uchylili rąbka tajemnicy.

Zaręczyny pod Akropolem

– Jesteśmy mało zorganizowani i nie sprawdziliśmy godzin otwarcia Akropolu. Kiedy Michał miał mi się oświadczyć, to akurat zamykali, więc zrobiliśmy to pod Akropolem – relacjonowała Kasprzyk. A jako, że oboje uwielbiają podróże, to okazuje się również, że nie tylko zaręczyny, ale i ślub odbędzie się w daleko od Polski.

Kasprzyk weźmie ślub za granicą

Na razie gwiazda i jej ukochany stawiają na Republikę Południowej Afryki lub Mozambik. To właśnie w jednym z tych miejsc chcieliby złożyć sobie przysięgę małżeńską. – Czekamy na otwarcie granic i na potwierdzenie tego, że będzie to możliwe – cieszyła się aktorka w wywiadzie.

Ślub na innym kontynencie na pewno zapewni parze więcej intymności i być może uchroni ich przed aparatami fotoreporterów. W końcu to ich święto i powinni skupić się jedynie na swojej miłości.

