Awantura o Lolę. Memy po wpisie o „zaj***stym dzieciństwie” posła Dziambora

„Lola z »Kosmicznego Meczu«: jeżeli pamiętasz tę pierwszą, miałeś za***iste dzieciństwo, jeżeli dopiero poznasz tę postać w drugiej części, żyjesz w dyktaturze politycznej poprawności” – pisał Artur Dziambor, oburzony nową wersją jednej z bohaterek „Kosmicznego meczu”. Jego uwaga odnosiła się do zmiany sylwetki króliczki. W „Kosmicznym meczu 2” postać ta została dopasowana do najmłodszego odbiorcy i nie ma już odsłoniętego brzucha, dużych piersi czy smukłych łydek.

„Jestem fanem NBA, a Space Jam widziałem kilkadziesiąt razy. Jak zobaczyłem, co zrobili z tą postacią, to trochę żal. Ta postać była zbudowana tak, by stanowiła wewnętrzny żart dla dorosłych i by rozkochała w sobie Królika Bugsa. Teraz pewnie będzie sucho, bo inne czasy” – pisał dalej Dziambor, broniąc swojego zdania. Naraził się tym samym nie tylko na liczne komentarze, ale też na wiele memów. Część z nich zebraliśmy w naszej galerii na górze tekstu.

Reżyser: Lola nie była poprawna politycznie… To jest film dla dzieci

Dziambor nie jest oczywiście osamotniony w swojej opinii. Wielu fanów mocno skrytykowało nowy sposób przedstawienia bohaterki i domaga się przywrócenia poprzedniego wizerunku. W rozmowie z magazynem „Entertainment Weekly” do całego zamieszania odniósł się reżyser Malcolm D. Lee. – Lola była bardzo wyzywająca, jak Betty Boop połączona z Jessicą Rabbit – ocenił. – Lola nie była poprawna politycznie… To jest film dla dzieci, dlaczego ona jest w topie? Po prostu wydawało się to niepotrzebne – dodał.

Reżyser uważa, że w 2021 roku ważne jest, aby pokazywać autentyczne, silne, zdolne postaci kobiece. – Zmieniliśmy wiele rzeczy, nie tylko jej wygląd. Upewniliśmy się, że ma odpowiednią długość szortów i jest kobieca bez uprzedmiotowienia – mówił o postaci Loli Lee. – Dla nas podstawą w budowaniu tej postaci były jej sportowa sprawność, zdolności przywódcze i uczynienie jej równie pełnym charakterem jak w przypadku innych postaci – podkreślał.