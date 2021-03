Drugi sezon serialu „Lupin” stawia na akcję. Nowy zwiastun każe nam czekać do lata

Pierwsza część „Lupina” zakończyła się poważnym cliffhangerem i wszyscy podejrzewali, że na 90 proc. producenci zdecydują się na stworzenie kolejnej. Wskazywał na to też sam fakt, że serial podzielony jest na „części”, a nie na „sezony”. Dla wielu była to podstawa do przypuszczeń, że dodatkowe odcinki zostały już nawet nakręcone.

„Lupin” z łatwością wskoczył na 1. miejsce TOP 10 we Francji i od czasu premiery pozostaje na nim nieprzerwanie. Zajął także pierwszą pozycję w Brazylii, Wietnamie, Argentynie, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Holandii, Filipinach, Szwecji i wielu innych krajach. W ciągu miesiąca od premiery obejrzano go w 70 mln gospodarstw domowych, co ustępuje wynikiem jedynie „Wiedźminowi”.

Pięciu nowych odcinków mamy spodziewać się latem tego roku. Dokładnej daty jeszcze nie zdradzono. Zwiastun zapowiada jedynie, że czeka nas sporo emocji i sceny akcji.

Kim był Arsene Lupin?

Arsène Lupin to fikcyjna postać stworzona przez Maurice’a Leblanca. W serii książek z początku XX wieku ten wybitnie uzdolniony złodziej o nienagannych manierach wyróżniał się nie tylko wielką pomysłowością swoich kradzieży, ale też pewnym poczuciem sprawiedliwości i okradaniem przede wszystkim osób przedstawianych jako czarne charaktery.

„Lupin”. Serial inspirowany książkami, nie adaptacja

Książkowy Lupin był mężczyzną o „matowej cerze i przystrzyżonym wąsie nad kształtnie wykrojonymi wargami”. Miał też około 50 lat i pasemka siwych włosów. Omar Sy w serialu nie wciela się w tę postać. Jego bohater, Assane Diop, jedynie inspiruje się książkami o Lupinie. Z ich pomocą podejmuje się zemsty na osobach, które doprowadziły do niesłusznego oskarżenia jego ojca o kradzież.

„Lupin”. Obsada serialu Netfliksa

W obsadzie oprócz Omara Sy pojawiąją się także Louis Leterrier („Transporter”), Marcela Said („Narcos: Meksyk”), Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy i Soufiane Guerrab.

