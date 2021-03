Twórca „Teorii wielkiego podrywu” stworzył nowy serial. Zobacz zwiastun „United States of Al”

„United States of Al” doczekały się pierwszego trailera. Ta zamówiona w 2020 roku przez CBS odcinkowa komedia przyciąga uwagę nie tylko ze względu na pomysłowy temat, ale też z powodu nazwisk twórców. Scenarzysta i producent Chuck Lorre był współodpowiedzialny za takie hity, jak „Teoria Wielkiego Podrywu”, „Dwóch i pół”, „Młody Sheldon”, „Mamuśka” czy „Roseanne”. Obok niego przy „US of AI” pracowali też David Goetsch i Maria Ferrari.

„United States of Al”. Zarys fabuły i obsada

Nowy serial Lorre'a opowiada o przyjaźni Amerykanina z Afgańczykiem. Ten pierwszy jest żołnierzem, powracającym do ojczyzny z misji wojskowej w Afganistanie. Wciela się w niego Parkera Young. Ten drugi to tłumacz, który w trakcie konfliktu współpracował z żołnierzami amerykańskimi. Teraz przyleciał do Stanów Zjednoczonych, by na nowo ułożyć sobie życie. Tę postać zagrał Adhir Kalyan. Oprócz nich na ekranie zobaczymy także Kelli Goss, Deana Norrisa („Breaking Bad”) i Elizabeth Alderfer. Premiera na antenie CBS planowana jest na 1 kwietnia.

