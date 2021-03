Rozdano nagrody Critics Choice 2021. Najlepszy film to „Nomadland”, wśród seriali króluje „The Crown”

Nagrody Critics Choice 2021 to kolejny spośród festiwali, poprzedzających Oscary - danie główne, na które fani filmów czekają cały rok. Jury przyznające statuetki nie zajmuje się jednak wyłącznie filmami. Równie dużo uwagi poświęca serialom, które niestrudzenie torują sobie drogę w branży i z każdym rokiem coraz głośniej domagają się docenienia i potraktowania na równi z filmami.

Poniżej znajdziecie głównych wygranych tegorocznego rozdania. Zarówno filmy, jak i seriale. W tym pierwszym gronie błyszczą zwłaszcza „Nomadland” (cztery nagrody) oraz „Ma Rainey: Matka bluesa (3 statuetki). Wśród seriali świetnie wypadło „The Crown” (4 statuetki), ale uwagę przyciąga też komediowa produkcja „Ted Lasso” (3 nagrody). Zobaczcie sami.

Najlepsze filmy Critics Choice 2021:



„Nomadland”

Najlepszy w kategoriach:



Film,

reżyseria (Chloé Zhao),

scenariusz adaptowany,

zdjęcia





„Ma Rainey: Matka bluesa”

Najlepszy aktor (Chadwick Boseman),

kostiumy,

fryzury i charakteryzacja





„Obiecująca. Młoda. Kobieta.”

Najlepsza aktorka (Carey Mulligan),

scenariusz oryginalny





„Judas and the Black Messiah”

Najlepszy aktor drugoplanowy (Daniel Kaluuya)



„Kolejny film o Boracie”

Najlepsza aktorka drugoplanowa (Maria Bakalova)



„Minari”

Najlepszy młody aktor/aktorka (Alan Kim),

najlepszy film nieanglojęzyczny





„Proces Siódemki z Chicago”

Najlepszy zespół aktorski,

montaż (ex aequo z „Sound of Metal”)





„Mank”

Najlepsza scenografia





„Sound of Metal”

Najlepszy montaż (ex aequo z „Procesem Siódemki z Chicago” )





„Tenet” – finałowy zwiastun

Najlepsze efekty specjalne





„Co w duszy gra”

Najlepsza muzyka





„Pewnej nocy w Miami...”

Najlepsza piosenka („Speak Now”)



„Palm Springs”

Najlepsza komedia





Najlepsze seriale Critics Choice 2021:

„The Crown”

Najlepszy serial dramatyczny,

aktor w serialu dramatycznym (Josh O'Connor),

aktorka w serialu dramatycznym (Emma Corrin),

aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym (Gillian Anderson)



„Kraina Lovecrafta”

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym (Michael K. Williams)



„Ted Lasso”

Najlepszy serial komediowy,

najlepszy aktor w serialu komediowym (Jason Sudeikis),

najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym (Hannah Waddingham)



Schitt's Creek Season 1 Trailer

Najlepsza aktorka w serialu komediowym (Catherine O'Hara),

najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym (Daniel Levy)



„Gambit królowej”

Najlepszy serial limitowany,

najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym (Anya Taylor-Joy)



„Hamilton”

Najlepszy film telewizyjny





„Mały topór”

Najlepszy aktor w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym(John Boyega)





„Od nowa”

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym (Donald Sutherland)



„Mrs. America”

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym (Uzo Aduba)



Pozostałe kategorie

Najlepszy talk show

"Late Night with Seth Meyers"



Najlepszy komediowy program specjalny

"Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill"

"Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia"



Najlepsza krótka forma serialowa

"Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler"



