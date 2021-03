Pierwsze zdjęcia z planu „Spider-Man: No Way Home”. Kostium pierwsza klasa

Spider-Man zawsze był jednym z największych atutów Marvela. Rozpoznawalnością przebijał pozostałe postaci MCU i dorównywał znanym na całym świecie gwiazdom konkurencji – Batmanowi i Supermanowi. Nic dziwnego więc, że każde doniesienie z planu filmowego z tą postacią w roli głównej to wiadomość rozchodzącą się z prędkością pożaru w suchym lesie. Zwłaszcza teraz, kiedy Tom Holland i Kevin Feige nadali „Pajączkowi” szczególną świeżość i włączyli go do Marvel Cinematic Universe.

Fanów Petera Parkera z pewnością ucieszą informacje potwierdzające postępy na planie filmowym „Spider-Man: No Way Home” – trzeciego z kolei filmu z Hollandem w tej roli. Na fotografiach krążących w sieci widzimy nowy kostium superbohatera i stylowe logo pająka na plecach. Naszemu ulubieńcowi nie zabraknie klasy, kiedy będzie mierzył się z kolejnymi łotrami. Tym razem na jego drodze stanie m.in.Doktor Octopus ze Spider-Mana 2 Sama Raimiego (grany ponownie przez Alfreda Molinę) oraz Elektro z „Niesamowitego Spider-Mana 2” (w tej roli znów Jamie Foxx).

Trzech Spider-Manów na domknięcie trylogii?

W plotkach na temat kolejnego filmu ze Spider-Manem pojawia się więcej powracających nazwisk. Choć nadzieje są niewielkie, część fanów wciąż liczy na spotkanie wszystkich trzech dotychczasowych odtwórców tej roli: Toby'ego Maguire'a, Andrew Garfielda i Toma Hollanda. Można przecież pomarzyć, prawda? Prawdę poznamy zresztą już wkrótce – kinowa premiera planowana jest jeszcze na 2021 rok.

