Polska gwiazda pochwaliła się radosną nowiną. Anna Karczmarczyk spodziewa się dziecka

Jest piękna, młoda, utalentowana i szczęśliwie zakochana, a teraz oczekuje na narodziny pierwszego dziecka. Nic tylko zazdrościć. Anna Karczmarczyk chętnie dzieli się w sieci prywatnymi zdjęciami, ale chyba żadne nie wywołało aż takich emocji u jej fanów. Fotografia, na której przytula się z mężem i eksponuje rosnący brzuszek, wywołała lawinę komentarzy.

Opowiadając o udziale w „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” gwiazda zawsze szeroko się uśmiecha. I nic w tym dziwnego. To właśnie tam Anna Karczmarczyk poznała Pascala Litwina, który jest jednym z producentów programu. Para szybko się w sobie zakochała i dwa lata później wzięła ślub we Włoszech.

Karczmarczyk spodziewa się dziecka

Gwiazda „Galerianek” i jej ukochany już wkrótce zostaną rodzicami, a wiadomość o tym uradowała nie tylko wielbicieli pięknej aktorki, ale i kolegów z show biznesu. Gratulacje dla pary złożyli między innymi, jej taneczny partner Jacek Jeschke, Malwina Wędzikowska i Qczaj. Małżeństwo nie zdradziło, który to miesiąc ciąży, ale wszyscy już trzymają kciuki za szczęśliwe rozwiązanie.

