Piers Morgan ostentacyjnie opuścił studio. Poszło o Meghan Markle

Meghan Markle w wywiadzie wyemitowanym na antenie CBS News mówiła m.in. o rasistowskich uwagach ze strony członków rodziny królewskiej na temat jej syna czy o myślach samobójczych, jakie miała w czasie ciąży. Amerykanka wystąpiła u Oprah Winfrey razem z księciem Harrym, który również ujawnił kilka szokujących faktów, w tym dotyczących jego relacji z ojcem.

Wypowiedź Markle ostro komentował Piers Morgan, słynny w Wielkiej Brytanii dziennikarz show-biznesowy. „Nie uwierzyłbym Meghan Markle nawet w sprawie prognozy pogody” – stwierdził podkreślając, że nie wierzy w żadne z jej słów. Te słowa Morgana spotkały się z dużą krytyką środowiska dziennikarskiego.

Piers Morgan opuszcza studio. „Żałosne zachowanie”

Do sprawy wrócono w programie „Good Morning Britain" emitowanym we wtorek 9 marca nad ranem. Obecny na planie Alex Beresford stwierdził, że wszystko, co nastąpiło po ślubie Harry'ego i Meghan, było „niesamowicie szkodliwe dla zdrowia psychicznego” pary książęcej. – Rozumiem, że nie lubisz Meghan Markle. Miałeś z nią relację i ona odcięła ci się. Czy powiedziała coś o tobie po tym, jak ci przerwała? Ma prawo się odciąć, jeśli chce – stwierdził dziennikarz w kierunku siedzącego obok Morgana.

Te uwagi nie spodobały się prezenterowi, który w pewnym momencie wstał, powiedział „skończyłem z tym” i opuścił studio. Widząc reakcję gwiazdora Beresford stwierdził, że jego zachowanie jest „żałosne”. – To absolutnie diaboliczne zachowanie – dodał.

