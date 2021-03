Najpierw Lola, teraz Pepe Le Swąd. Kolejna burza wokół „Kosmicznego meczu 2”

Pepe Le Pew, czy też swojsko brzmiący Pepe Le Swąd to postać na wskroś toksyczna. Na pewno pamiętacie, że w żadnej produkcji Looney Tunes ten nieudany amant nie przepuścił swojej wybrance. Oczywiście jako dzieci nie do końca zdawaliśmy sobie z tego sprawę, a i nasi rodzice nie byli na tyle świadomi, by zareagować. W rzeczywistości jednak rysunkowy skunks był uosobieniem stalkera, zanim jeszcze to pojęcie na dobre zagościło w naszym słowniku. To ten typ, który uczył całe pokolenia, że „nie” z ust kobiety nic nie znaczy, ponieważ wystarczy być wystarczająco upartym, by osiągnąć swój cel i zdobyć „serce” wybranki.

Skunks Pepe Le Swąd - toksyczny samiec

O tej postaci głośno zrobiło się po wywołaniu tematu przez dziennikarza „New York Timesa” Charlesa M. Blowa. Pisał on, że Le Swąd jest częścią kultury gwałtu i przypomniał najczęstsze zagrywki zwierzaka: obmacywanie, całowanie, krępowanie ruchów - zawsze bez zgody swojej ofiary. Zamieścił też na Twitterze zbiór scen, na których doskonale widać skandaliczne zwyczaje skunksa, w tym m.in. zamykanie drzwi przed uciekającą od niego kotką Penelope. Przyznacie, że nie jest to zbyt dobry wzorzec dla dzieci?

Aktorka z wyciętej sceny zła na decyzję studia

Oczywiście Pepe Le Swąd mógłby zostać potraktowany jako parodia samego siebie i okazja do krytyki tego typu przemocowych zachowań, ale twórcy "Kosmicznego meczu 2" wybrali inaczej. Postanowili usunąć gotową już scenę, w której kontrowersyjny bohater opowiada o sądowym zakazie zbliżania się do nękanej przez siebie kotki. Pepe został też spoliczkowany w barze, za pocałowanie w dłoń kobiety. Decyzję o skasowaniu sceny skrytykowała Greice Santo, która zagrała w tym kawałku i jako ofiara molestowania chciała zobaczyć na ekranie moment spoliczkowania skunksa. Miała nadzieję na pokazanie w ten sposób młodym chłopcom, że pewne zachowania są nieakceptowalne.

Negatywne emocje wokół „Kosmicznego meczu 2”

Afera ze skunksem Pepe wybuchła w momencie, kiedy nie wygasły jeszcze spory o króliczkę Lolę. Obie sprawy sprowokowały internautów do rzucania oskarżeń o przesadną poprawność polityczną filmowców oraz do sporów pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami obu decyzji twórców. Jakie jest wasze zdanie w sprawie Le Swąda?

