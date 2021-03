Oto „Atomówki”. Poznaliśmy aktorki, które wcielą się w Bajkę, Bójkę i Brawurkę

Zacznijmy od najważniejszego pytania, czyli która aktorka będzie grała którą atomówkę? Otóż Chloe Bennet wcieli się w Bójkę (Blossom), rudowłosą liderkę grupy, ubraną w różową sukienkę. To najmądrzejsza z całej trójki, czasem więc uważana jest za zarozumiałą.

Dove Camero zagra Bajkę (Bubbles), niebieskooką blondynkę w błękitnej sukience. To najwrażliwsza i najbardziej dziecinna z dziewczynek, która cieszy się życiem i potrafi komunikować się w każdym języku, a spory rozwiązuje bez przemocy.

Yana Perrault zostanie więc Brawurką (Buttercup), posiadającą krótkie, czarne włosy dziewczynkę, która ubiera się na zielono. To przeciwieństwo Bajki, czyli świetna wojowniczka, zastraszająca inne dzieci. Tylko ona z całej trójki potrafi zwinąć język w trąbkę.

Dwie z Atomówek grały już razem w serialu

Benner i Cameron grały już wcześniej ze sobą w serialu stacji ABC „Agenci S.H.I.E.L.D”. Wtedy były przeciwniczkami. Yana Perault ostatnio występowała w musicalu Alanis Morissette „Jagged Little Pill”. Miała też dołączyć do obsady „Hamiltona” na Broadwayu, ale jej plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Cameron Dove oprócz aktorstwa i współpracy z Disneyem, znana jest także jako wokalistka. Jej debiutancka płyta „Bloodshot/Waste” wyszła w 2019 roku.

Aktorskie „Atomówki”. Hit Cartoon Network powraca w nowej formie

„Atomówki” były jednym z największych hitów stacji Cartoon Network. Nic dziwnego więc, ze od kilku lat coraz głośniej było o powrocie dziewczynek na ekrany. Już w 2016 roku podjęto próbę stworzenia odnowionej wersji tej historii, jednak nowe odcinki zawiodły oczekiwania fanów Bajki, Bójki i Brawurki.

Animacja Craiga McCrackena z 1998 roku zostanie dostosowana do starszych widzów. W wersji aktorskiej dziewczyny obdarzone nadludzką siłą będą miały około 20 lat. Co za tym idzie, będą miały też „dorosłe” problemy. Serial ma pochylić się nad ich niezadowoleniem z faktu, że całe dzieciństwo „zmarnowały” na ratowanie świata i nie miały czasu zdobyć doświadczeń zwykłych nastolatek.

Czy oznacza to, że nowe „Atomówki” nie będą opowiadać o ratowaniu planety? Oczywiście, że nie. Dziewczyny będą po raz kolejny musiały zjednoczyć swoje siły. Scenariusz do produkcji CW to wspólne dzieło Heather Regnier i Diablo Cody. Obie panie zostały też producentkami wykonawczymi.

