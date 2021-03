Wojewódzki wyśmiewa wywiad z Meghan Markle. „Jaki kraj, taka Rozenek”

Nie milkną echa po wywiadzie, którego udzielili Meghan Markle i książę Harry. Ich wypowiedzi komentują znawcy etykiety i dziennikarze z całego świata. Swoje trzy grosze postanowił też dorzucić Kuba Wojewódzki. Znany z ciętego języka gwiazdor TVN najpierw wyśmiał wybrankę księcia, a potem porównał ją do Rozenek. Dlaczego?

Wojewódzki: Jaki kraj taka Rozenek

Zaczęło się od niewinnych złośliwości. „Dziś wyjątkowo w tvn.pl Książę Jakub i Księżna Angel. Kto przez kogo płakał, a kto przez kogo nie płakał, gdy ta druga nie płakała przez tę, co powinna, a nie chciała. Czyli o rasizmie” – napisał dziennikarz na swoim profilu na mediach społecznościowych. Dociekliwi obserwatorzy Wojewódzkiego prosili jednak, by napisał co sądzi o rozmowie royalsów u Oprah Winfrey. Ten skwitował to krótko: „Jaki kraj, taka Rozenek”.

Wojna Wojewódzkiego z Rozenek

Konflikt pomiędzy dwiema gwiazdami stacji TVN rozpoczął się od wywiadu, w którym Kuba stwierdził, że Małgorzata Rozenek weszła do show biznesu jak do agencji towarzyskiej. Perfekcyjna Pani Domu zapowiedziała, że skieruje sprawę do sądu i tak też się stało. Sąd zdecydował, że dziennikarz musi przeprosić Rozenek oraz wpłacić 30 tysięcy złotych na rzecz fundacji „Nie jesteś sam”. Wyrok nie zrobił jednak wrażenia na gwiazdorze i celebryci dalej pozwalali sobie na kąśliwe komentarze pod swoim adresem w sieci. Gdy Rozenek zadrwiła z udziału byłej partnerki Wojewódzkiego w „Tańcu z Gwiazdami”, ten nie pozostał dłużny.

„Zgodnie z prawdą informuję Panią, że zabezpieczyłem u swoich adwokatów esemesy, które od Pani dostawałem na początku naszej znajomości. Ich treść oraz zawarte tam propozycje, a wiedziała już Pani, że jestem w związku z moją obecną partnerką, a także moja reakcja na nie, dobrze pokażą opinii publicznej prawdziwe przyczyny Pani dzisiejszego stosunku zarówno do mnie, jak i do mojej partnerki. I choć brzydzę się etycznie i estetycznie takimi metodami, to jednak oboje przecież uważamy, że prawda powinna zwyciężyć. Czyż nie?” – napisał wówczas Wojewódzki. Plotki głoszą, że nawet szefostwo stacji TVN próbowało pogodzić dwójkę swoich gwiazd.

Czytaj też:

Gessler, Rozenek-Majdan, Krupińska. Jak wyglądały gwiazdy na prezentacji ramówki TVN?