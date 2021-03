Małgorzata Rozenek żali się na hejt w sieci: Muszę non stop przepraszać

Każdy pogram, który prowadziła, z miejsca stawał się hitem. Ma również na swoim koncie wiele poradników, a ostatnio założyła własną markę odzieżową. Małgorzata Rozenek twierdzi jednak, że za swoje sukcesy płaci... hejtem, który wylewa się na nią każdego dnia.

Rozenek: Wiem dlaczego mnie nie lubią

– Jak czytam niektóre komentarze od kobiet, nawet te najbardziej obraźliwe w moim kierunku, to ja naprawdę mam taki odruch, żeby wziąć tę dziewczynę i ja po ludzku przytulić, bo ja sobie wyobrażam, jak ona się szarpie. Jak ona siedzi sama gdzieś, z dzieckiem, mąż jej nie pomaga, nie ma perspektywy, nie ma prawa jazdy, a do najbliższego przystanku ma tyle i tyle – opowiadała Rozenek w programie internetowym Magdy Mołek „W moim stylu”.

Perfekcyjna Pani Domu twierdzi, że wie skąd bierze się w kobietach tyle jadu w stosunku do niej. Uważa, że piszące nieprzyjemne komentarze panie nie mają pojęcia, że gwiazda korzysta w życiu z pomocy niani i swoich rodziców, a one same zapewne nie mogą liczyć na niczyje wsparcie.

Rozenek nie chce już przepraszać

Celebrytka przyznała też, że w końcu przestała czuć się winna z powodu tego, że w jej życiu wszystko się układa.

– I teraz Magda, obiecałam sobie, że będę bardzo szczera w rozmowie z tobą i nie wiem, czy tego nie pożałuję i znowu nie będzie to powód do hejtu, ale chcę być szczera. Nie chcę mówić okrągłych słów, które będą pocieszeniem dla wielu osób. Ja muszę non stop przepraszać wszystkich i non stop usprawiedliwiać się, że mi się po prostu chce. Magda, mi się po prostu chce! Ja się budzę każdego dnia z głową pełną energii, głową pełną pomysłów i apetytem na życie – stwierdziła.

